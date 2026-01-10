Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
09.01.2026 | 18:04

Ժամեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթական տեսաուղերձում հայտարարեց, որ առաջիկա կիրակի և մնացած բոլոր կիրակիներին մասնակցելու է պատարագների, սակայն նախապես չի հայտարարելու, թե որ եկեղեցում է լինելու։ Ավելին, նա իր խոսքում շեշտել է, որ ինքն այցելելու է այն եկեղեցիներ, որտեղ պատարագի ժամանակ չի հնչեցվի Վեհափառի անունը, և հորդորել է քաղաքացիներին, ովքեր ցանկանում են, որ Փաշինյանն այցելի իրենց համայնքի եկեղեցի, քահանաների հետ «քրիստոնեաբար խոսեն» և համոզեն՝ չհնչեցնել Կաթողիկոսի անունը։

Այսինքն, Փաշինյանը, հասկանլով, որ իր կողմից իրականցվող PR շոուներն այդքան էլ էֆեկտիվ չեն, իր համար ցանկալի արդյունք չեն տալիս, համապատասխան զանգվածներ չի կարողանում գեներացնել, անցնում է ավելի պառակտիչ ու ջլատող քաղաքականության։

Բոլորս ենք հասկանում, որ այդ «քրիստոնեաբար հորդորները» միանշանակ չեն լինելու, փաշինյանական խուժանը տարբեր համայնքներում փորձելու է ավելորդ լարվածություններ ստեղծել, խանգարել պատարագի բուն ընթացքը, և տարբեր ինցիդենտների ենք ականատես լինելու։

Այստեղ Փաշինյանը հերթական անգամ օգտագործում է հռոմեական հայտնի՝ «բաժանիր, որ տիրես» մեթոդը և երկպառակտությունների ալիք է սկսում, որպեսզի եկեղեցին տեղերում մասնատի։ Ավելին, նա քաջ հասկանում է, որ տապալել է իր կողմից սկսած եկեղեցու դեմ արշավը, ուստի դիմում է նման ստորագույն քայլի՝ մարդկաց տեղերում հանում է իրար դեմ։

Իրականում այնպես չէ, որ Փաշինյանից հեռու է իր դեմքով նման խժդժություններ սարքելու կուլտուրան, ուղղակի այս փուլում, քանի որ առջևում նախընտրական գործընթացներ են, նա չի ցանկանում իր դեմքով գնալ նման խուլիգանությունների, դա անում է միջնորդավորված՝ սեփական օգտագործման խուժանի ձեռամբ, սակայն չի բացառվում, որ X փուլից ինքը ևս կցվի այդ գործընթացին։

Մի բան էլ․ գրեթե կասկած չունեմ, որ նա մի ստոր սցենար ևս կխաղարկի։ Դիտավորյալ նախապես չհայտարարելով, թե ուր է գնալու, նա կփորձի հանրությանն ապացուցել, որ մենք այդքան էլ քրիստոնյա չենք, քանի որ, ցավոք սրտի, մարդիկ քիչ են մասնակցում պատարագների։ Փաշինյանը, ըստ ամենայնի, կգնա տարբեր հեռավոր համայնքներ, որտեղ եկեղեցին սակավամարդ կլինի, իրեն բնորոշ ձևերով տեսանյութեր կհրապարակի և կհայտարարի, թե՝ «դուք միայն կենացների ժամանակ եք եկեղեցին հիշում ու սեղանի շուրջ հայտարարում, թե քրիստոնյա ենք, բա ո՞ւր եք, ինչի՞ չեք պատարագի մասնակցում»։ Ավելին, ցինիկաբար կասի, որ «եկեղեցին ծատայում է դրսի շահին, և դուք այն պաշտպանում եք, երբ համապատասխան կենտրոնից ցուցում է գալի»: Ճիշտ այնպես, ինչպես հայտարարում է, թե՝ «հայրենիքի ու բանակի մասին միայն կենացների ժամանակ եք խոսում»։

Վերջում հավելեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հույսը շարունակելու են մնալ հայտնի տիրադավների խումբը, որոնց, ըստ ամենայնի, կփորձի տարբեր տեղեր «գործուղել», որպեսզի Վեհափառի դեմ հակափիառ անեն, անվանարկեն, և նրանց միջոցով հասնի եկեղեցու տապալմանն ու սեփական աղանդի կյանքի կոչմանը, ինչն, իմ գնահատմամբ, չաշխատող մեխանիզմ է։

Արմեն Հովասափյան

