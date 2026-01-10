Աղոթարան
09.01.2026 | 22:00
Աղաչում եմ Քեզ` Քո առջև ընկնելով, Տեր իմ և Աստված իմ, անճառ ճառագայթ և անհասանելի լույս և լուսեղեն դասերի ստեղծող` Սուրբ Երրորդություն,
լուսաշող ողորմությունիցդ հայցում եմ շնորհիր մի փոքր մաս ու բաժին առատ և անհամեմատելի Լույսիցդ, և ինձնից փարատիր հանցանքի մեգն ու
խավարը։
Հայր իմ,
Անանց լույսովդ առաջնորդիր ինձ երկնային արքայությունդ` բոլոր սրբերի հետ փառավորելու ամենազոր տերությունդ` Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն. այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
