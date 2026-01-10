Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Նորություններ » Այս քահանաները սրբությունը փոխեցին պղծությամբ

Այս քահանաները սրբությունը փոխեցին պղծությամբ

Այս քահանաները սրբությունը փոխեցին պղծությամբ
10.01.2026 | 11:38

«Չէ՞ որ ես եմ ընտրել ձեզ՝ Տասներկուսիդ. և ձեզանից մեկը սատանա է»։

Հովհ. 6:71

Տասներկուսի մեջ մեկն էր, հիմա քանիսը կլինեն… քիչ-քիչ բացահայտվում են։

Այս քահանաները սրբությունը փոխեցին պղծությամբ, լույսը՝ խավարով, ճշմարտությունը կեղծիքով…: Փորձում եք երկու տիրոջ ծառայել բայց այս պարագայի համար էլ Տերը ասաց. «Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել. կա՛մ մեկին կատի և

մյուսին կսիրի, կա՛մ մեկին կմեծարի և մյուսին կարհամարհի. չէք կարող

ծառայել Աստծուն և՝ մամոնային» Մատթ. 6:25։

Մնում եմ հարազատ զավակ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, հավատարիմ իմ ուխտին և Ազգընտիր Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։

Տեր Վահրամ քահանա Սարգսյան

