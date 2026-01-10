Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի խորհրդականներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները չորեքշաբթի Փարիզում հանդիպել են Ռուսաստանի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ ՈՒկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան ծրագիրը քննարկելու համար: Թրամփի ծրագրի գրեթե բոլոր կետերի վերաբերյալ Կիևի հետ համաձայնության գալուց հետո Սպիտակ տունը ցանկանում է ՌԴ նախագահ Պուտինից հստակ պատասխան ստանալ իր առաջարկների վերաբերյալ:               
 
Լսե՞լ եք տետրաէթիլային կապար պարունակող բենզինի մասին

Լսե՞լ եք տետրաէթիլային կապար պարունակող բենզինի մասին

10.01.2026 | 12:30

Ամեն ինչ հերթով։

Ադրբեջանը չի օգտագործում իր արտադրած բենզինը, այլ վաճառում է Հայաստանին, իսկ ինքը բենզին գնում է Վրաստանից։

Այս մասին հրապարակում էր արել հեռուստամեկնաբան Արտյոմ Երկանյանը՝ մատնանշելով ադրբեջանական Report.az լրատվամիջոցի հոդվածը։ Փաստացի Ադրբեջանը 2021 թվականից Premium տեսակի բենզին ձեռք է բերում Վրաստանից, բայց Հայաստանին սկսել է վաճառել իր արտադրած բենզինը։

Ի՞նչ կա թաքնված։

Դեռևս ԽՍՀՄ տարիներին Ադրբեջանում արտադրվում էր տետրաէթիլային կապար պարունակող բենզին, որը չափազանց էժան է, բայց խիստ վտանգավոր է մեքենաների և մարդկանց համար։ 2002 թվականից Ռուսաստանը արգելել է այդպիսի բենզինի արտադրությունը և ներկրումը իր երկիր։ ԵՄ-ն, ԱՄՆ-ն ու զարգացած այլ երկրներ ևս թույլ չեն տալիս էթիլային կապար պարունակող էժան բենզինի ներմուծում կամ արտադրություն։

Տետրաէթիլային կապար պարունակող բենզինը շարքից հանում է մեքենաների շարժիչները, իսկ բենզինի այրման ժամանակ մթնոլորտ են արտանետվում խիստ վտանգավոր նյութեր, որոնք օդում տարրալուծվում են ու մտնելով մարդու շնչուղիներ՝ քայքայում նյարդային համակարգը, առաջացնում կաթված և բազում այլ առողջական խնդիրներ։

Տետրաէթիլային կապարի հետևանքով մարդկանց մոտ մթագնում է գիտակցությունը, վնասվում է ուղեղի թաղանթը, առաջանում է սրտի առիթմիա և ընդհուպ սրտի կանգ, մարդիկ դառնում են ագրեսիվ։ Այդ ուժեղ թույնի հետևանքով եթե մարդը ողջ է մնում, լավագույն դեպքում դառնում է անպտուղ։

Ադրբեջանը իր համար չի արտադրում բենզին, բայց Հայաստանի համար հատուկ արտադրում է և ուղարկում մեզ մոտ։

Կարո՞ղ ենք կասկածներ ունենալ, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվել տետրաէթիլային կապար պարունակող բենզինի արտադրությունից և հենց դա է ուղարկում մեր երկիր։

Նաիրի ՀՈԽԻԿՅԱՆ

