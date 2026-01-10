Նարե՜կ, խնդրում եմ՝ դադարեցրու հացադուլը

Դատարանի որոշմամբ ևս երեք ամսով երկարացվեց Նարեկ Սամսոնյանի և Վազգեն Սաղաթելյանի կալանքը։ Դա ոչ թե իրավական անհրաժեշտության, այլ իշխանության քաղաքական պատվերի հերթական դրսևորումն է։
Երբ արդարադատությունը դառնում է ձևականություն, իսկ դատարանը՝ իշխանական ճնշման գործիք, կալանքը վերածվում է պատժի՝ առանց դատավճռի։
Դատարանի այսօրվա որոշումից անմիջապես հետո Նարեկ Սամսոնյանի հայտարարած անժամկետ հացադուլը հուսահատ, բայց արժանապատիվ քայլ է՝ մարդու վերջին ճիչն ընդդեմ անարդարության։ Սակայն այն նաև վտանգավոր է՝ առաջին հերթին հենց իր կյանքի համար։
Իմ ամբողջական համերաշխությունն ու աջակցությունն եմ հայտնում Նարեկ Սամսոնյանին, Վազգեն Սաղաթելյանին և բոլոր քաղկալանավորներին, որոնք այսօր զրկված են ազատությունից ոչ թե հանցանքի, այլ համոզմունքի համար։
Քաղաքական կալանքը միշտ ունեցել է նույն նպատակը՝ մեկուսացնել, լռեցնել, կոտրել։ Բայց գաղափարը չի կալանավորվում, իսկ ճշմարտությունը երկար փակված չի մնում։
Անկախ քաղաքական հայացքներից՝ ոչ ոք չպետք է պատժվի խոսքի համար առանց արդար դատաքննության:
Եվ հիմա՝ անձնական խոսք Նարեկին։
Որպես նախկին քաղկալանավոր, ով նույնպես բանտում հացադուլ է հայտարարել և սեփական մաշկի վրա զգացել դրա անասելի ծանրությունը, խնդրում եմ՝ դադարեցրու հացադուլը։ Քո կյանքն ու առողջությունը անհամեմատ ավելի թանկ են, քան ցանկացած սիմվոլիկ քայլ։
Քո պայքարը չի ավարտվում բանտի պատերի ներսում և չի չափվում սովով։ Այն շարունակվում է խոսքով, ներկայությամբ, կամքով։ Եվ երբ դու վերադառնաս ազատություն՝ դա կլինի հաղթանակ ոչ միայն քո, այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են արդարությանը։
Մենք պարտավոր ենք պաշտպանել ոչ միայն ձեր ազատությունը, այլ նաև ձեր առողջությունը։
Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ