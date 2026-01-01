Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.01.2026
 
Վաշինգտոնում ամենաբարձր մակարդակով քննարկվում է գրենլանդացիներին միանվագ խոշոր վճարումներ կատարելու գաղափարը՝ հույս ունենալով համոզել կղզեբնակներին անջատվել Դանիայից և միանալ Միացյալ Նահանգներին՝ գրում է Reuters-ը։ Նշվում է, որ գումարը կարող է կազմել 10 հազարից մինչև 100 հազար ԱՄՆ դոլար՝ մեկ անձի համար։               
 
Նորություններ » Երկրի ներսում կոլաբորացիոնիստներին ու լիբերալներին հանել են ոտքի

Երկրի ներսում կոլաբորացիոնիստներին ու լիբերալներին հանել են ոտքի

Երկրի ներսում կոլաբորացիոնիստներին ու լիբերալներին հանել են ոտքի
10.01.2026 | 14:48

Այսօր Իլոն Մասկը հավելյալ ինտերնետով ապահովեց ընդդիմադիր ակտիվիստներին, քանի որ Իրանի կառավարությունն անջատել էր երկրում ինտերնետը:

Երկրի ներսում կոլաբորացիոնիստներին ու լիբերալներին հանել են ոտքի, էն մնացած անտեղյակ ժողովրդին համոզել են, որ լավ են ապրելու, այսօր բենզինի մեկ լիտրը 15 դրամ է իրենց մոտ, բայց դոլարը շատ թանկ է. եթե իշխանափոխություն լինի, ընդամենը հակառակն է լինելու՝ դոլարն էժանանալու է , իսկ բենզինը՝ թանկանա, տնտեսությունը մնալու է նույնը, կենսամակարդակը՝ նույնը, երկիրն անցնելու է ամերիկյան նավթադոլարային կորպորացիաների կառավարման տակ, մի խմբակ զրոյից կհարստանա, իսկ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից շատերը կդատվեն, ոմանք էլ կհեռանան երկրից:

Բան չի փոխվելու, բացի նրանից, որ կորցնելու են սուբյեկտ լինելը, ինչպես մեր երկրում եղավ, կառավարելու են լիբերալ թալանչիները, ժողովրդի էյֆորիան տևելու է ընդամենը 5 տարի, հետո նորից երազելու են, որ ազգային մարդ գա կառավարելու։

Սարգիս Տեր-Եսայան

Դիտվել է՝ 209

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.