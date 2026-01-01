Այսօր Իլոն Մասկը հավելյալ ինտերնետով ապահովեց ընդդիմադիր ակտիվիստներին, քանի որ Իրանի կառավարությունն անջատել էր երկրում ինտերնետը:
Երկրի ներսում կոլաբորացիոնիստներին ու լիբերալներին հանել են ոտքի, էն մնացած անտեղյակ ժողովրդին համոզել են, որ լավ են ապրելու, այսօր բենզինի մեկ լիտրը 15 դրամ է իրենց մոտ, բայց դոլարը շատ թանկ է. եթե իշխանափոխություն լինի, ընդամենը հակառակն է լինելու՝ դոլարն էժանանալու է , իսկ բենզինը՝ թանկանա, տնտեսությունը մնալու է նույնը, կենսամակարդակը՝ նույնը, երկիրն անցնելու է ամերիկյան նավթադոլարային կորպորացիաների կառավարման տակ, մի խմբակ զրոյից կհարստանա, իսկ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից շատերը կդատվեն, ոմանք էլ կհեռանան երկրից:
Բան չի փոխվելու, բացի նրանից, որ կորցնելու են սուբյեկտ լինելը, ինչպես մեր երկրում եղավ, կառավարելու են լիբերալ թալանչիները, ժողովրդի էյֆորիան տևելու է ընդամենը 5 տարի, հետո նորից երազելու են, որ ազգային մարդ գա կառավարելու։
Սարգիս Տեր-Եսայան