Հիմա տեսնու՞մ եք՝ ինչու էր ԱՄՆ-ը սատարում Ալիևին և Էրդողանին, ինչու են Ադրբեջանում կերտում ռազմшհшյրենաuեր և ռшզմшտենչ հանրություն, իսկ ՀՀ-ում՝ պացիֆիստ, հնազանդվող և ամենաթողություն հանդուրժող հպատակների հանրություն, և ինչն ապացուցում է, որ նիկոլի իշխանավարումը ուղիղ նրանց հովանու և կուռացիայի տակ է եղել, իսկ ԱՄՆ խորքային պետությունը հիմքում կառավարվում է նույն դոկտրինով՝ անկախ նախագահի քաղաքական հայացքներից:
Ապացույց համար 1.
ԱՄՆ-ը նույնպիսի պետություն է, ինչպիսին Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իսրայելը՝ բնիկների բնшջնջմшն հաշվին կառուցված, նվաճողական նկրտումներով:
Ապացույց համար 2.
Սատարում է Իրանում ներդրված ցուցարարներին, ովքեր փաստացի шհшբեկչական գործողություններ են իրականացնում, ինչպես և սատարում էին ՀՀ-ում 2008-ի Մարտի մեկի ահաբեկիչներին՝ ԼՏՊ-ի և ՆՓ-ի գլխավորությամբ: Սրան հակառակ. աչք են փակում ՀՀ-ում իրականացվող իշխանական բռնաճնշումների վրա՝ շարքային ցուցարարների և ընդդիմադիրների հանդեպ:
Նույնը՝ Վրաստանում:
Նպատակը՝ իշխանություն կարգել իրենց հպատակներին և առևանգել պետությունը սեփական ազգաբնակչությունից:
ՀՀ-ն այսօր հենց այս առևանգված կարգավիճակում է:
Էլիզա Առաքելյան