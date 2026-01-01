Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.01.2026
 
Վաշինգտոնում ամենաբարձր մակարդակով քննարկվում է գրենլանդացիներին միանվագ խոշոր վճարումներ կատարելու գաղափարը՝ հույս ունենալով համոզել կղզեբնակներին անջատվել Դանիայից և միանալ Միացյալ Նահանգներին՝ գրում է Reuters-ը։ Նշվում է, որ գումարը կարող է կազմել 10 հազարից մինչև 100 հազար ԱՄՆ դոլար՝ մեկ անձի համար։               
 
Նորություններ » ԱՄՆ-ը նույնպիսի պետություն է, ինչպիսին Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իսրայելը՝ բնիկների բնшջնջմшն հաշվին կառուցված

ԱՄՆ-ը նույնպիսի պետություն է, ինչպիսին Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իսրայելը՝ բնիկների բնшջնջմшն հաշվին կառուցված

ԱՄՆ-ը նույնպիսի պետություն է, ինչպիսին Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իսրայելը՝ բնիկների բնшջնջմшն հաշվին կառուցված
10.01.2026 | 17:06

Հիմա տեսնու՞մ եք՝ ինչու էր ԱՄՆ-ը սատարում Ալիևին և Էրդողանին, ինչու են Ադրբեջանում կերտում ռազմшհшյրենաuեր և ռшզմшտենչ հանրություն, իսկ ՀՀ-ում՝ պացիֆիստ, հնազանդվող և ամենաթողություն հանդուրժող հպատակների հանրություն, և ինչն ապացուցում է, որ նիկոլի իշխանավարումը ուղիղ նրանց հովանու և կուռացիայի տակ է եղել, իսկ ԱՄՆ խորքային պետությունը հիմքում կառավարվում է նույն դոկտրինով՝ անկախ նախագահի քաղաքական հայացքներից:

Ապացույց համար 1.

ԱՄՆ-ը նույնպիսի պետություն է, ինչպիսին Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իսրայելը՝ բնիկների բնшջնջմшն հաշվին կառուցված, նվաճողական նկրտումներով:

Ապացույց համար 2.

Սատարում է Իրանում ներդրված ցուցարարներին, ովքեր փաստացի шհшբեկչական գործողություններ են իրականացնում, ինչպես և սատարում էին ՀՀ-ում 2008-ի Մարտի մեկի ահաբեկիչներին՝ ԼՏՊ-ի և ՆՓ-ի գլխավորությամբ: Սրան հակառակ. աչք են փակում ՀՀ-ում իրականացվող իշխանական բռնաճնշումների վրա՝ շարքային ցուցարարների և ընդդիմադիրների հանդեպ:

Նույնը՝ Վրաստանում:

Նպատակը՝ իշխանություն կարգել իրենց հպատակներին և առևանգել պետությունը սեփական ազգաբնակչությունից:

ՀՀ-ն այսօր հենց այս առևանգված կարգավիճակում է:

Էլիզա Առաքելյան

Դիտվել է՝ 172

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Կեղծ է այն թեզը, թե իշխանությունների վարած դիվանագիտության արդյունքում է, որ Հայաստանը մոտեցել է խաղաղությանը

Օրեր առաջ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ նա ճնշում է գործադրել՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման նպատակով, գրեթե աննկատ մնաց՝ չնայած դրա բացառիկ կարևորությանը։ Կարծում եմ՝ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես Ադրբեջանի նկատմամբ գործադրված ճնշմանը, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ ճնշված էր և պատրաստ էր գնալու լրացուցիչ զիջումների...

Սոցցանցային գրառումներ

Տխուր չէ, ողբալի է
Տխուր չէ, ողբալի է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.