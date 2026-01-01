Փաշինյան Նիկոլն անարխիստական գաղափարնե՞ր է տարածում

«Анархия-мать порядка»,- ասում էր անարխիստ Պիեռ-Ժոզեֆ Պրուդոն:
Դասական իմաստով, անարխիա նշանակում է կարգ առանց իշխողների:
Փաշինյան Նիկոլը հայտարարեց, որ «Կտրիճ Ներսիսյանը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս չէ և հետևաբար այդ դիրքից նրա կայացրած որոշումները մեզ համար արժեք չունեն և առ ոչինչ են»:
Ի՞նչ է նշանակում «Կտրիճ Ներսիսյանը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս չէ»:
Ի՞նչ է նշանակում «մեզ համար»: Այդ ովքե՞ր ենք «մենք»:
Ստացվում է` Փաշինյան Նիկոլը, չմերժելով Եկեղեցին, մերժում է Եկեղեցում գործող հիերարխիան: Ընդ որում, վերջինս այնպես, ինչպես դասական անարխոկոմունիստ մտածում է, որ կանոններն անհրաժեշտ է ընդունել ոչ թե վերևից ներքև, այլ ներքևից վերև: Եվ, եթե Կաթողիկոսի վերաբերյալ Փաշինյան Նիկոլի «մտքերը» քաղաքական ձեռնածություն (մանիպուլյացիա) չեն, ապա կարելի է արձանագրել, որ հայաստանյան քաղաքական դաշտում ձևավորվում է անարխիստական, միգուցե` անարխոկոմունիստական, ուղղություն:
ՀԳ. Դասական անարխիստները մերժում են նաև իշխանությունը պետության մեջ: Այս տրամաբանությամբ, Փաշինյան Նիկոլը պետք է նաև ինքն իրեն մերժի:
Կարեն Հեքիմյան