Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը սպառնացել է Եվրամիությանը «Օրեշնիկի» հրթիռային հարվածներով, եթե այն զորքեր տեղակայի ՈՒկրաինայում։ «Հազար անգամ ասվել է՝ Ռուսաստանը չի ընդունի եվրոպական կամ ՆԱՏՕ որևէ զորք ՈՒկրաինայում, բայց ոչ, Մակրոնը շարունակում է տարածել այդ խղճուկ անհեթեթությունը»,- նշել է նա։               
 
Վարչապետական հրովարտակ N 00000001
11.01.2026 | 11:00

Օգտվելով ՀՀ վարչապետ նիկոլ փաշինյանի մեզ ընձեռած իրավունքից, ըստ որի ՀՀ֊ում 3 միլիոն վարչապետներից մեկն էլ ես եմ և ի նկատի ունենալով նրա իսկ ազգակործան պառակտիչ քաղաքականությունը, Հայոց Սուրբ Առաքելական եկեղեցու դեմ հրահրած հակասահմանադրական, ազգադավ արշավը, ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ պետականաքանդ ձեռնարկումները, իր իսկ իշխանությունը թշնամի երկրների շահերին ծառայեցնելու հավակնությունները` իրացնելով ինձ բաժին հասած իրավունքը

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

Առ ոչինչ համարել նիկոլ փաշինյանի վարչապետական իրավասությունները` ազատելով նրան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բարձր պաշտոնից։

Ֆեյսբուքյան գրառումս իրականի համեմատ

Ճիշտ է, որի համար ստորագրում եմ`

ՀՀ վարչապետ` Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Դուք դաշույն եք մեր` առանց այդ էլ արնահոսող սրտին
Դուք դաշույն եք մեր` առանց այդ էլ արնահոսող սրտին

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
