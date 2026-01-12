ՀՀ իշխանությունները կատարում են մեր թշնամիների քաղաքական պատվերը

Աշխարհում չկա որևէ պետություն, որը բացարձակ մեկուսացված է, բացառությամբ երևի Մոնղոլիայի, նա էլ, համենայն դեպս, առևտրական կապեր ունի հարևան երկրների հետ։
Խնդիրն այն է, որ այդ կապերը պետք է լինեն փոխշահավետ, այլ ոչ թե գաղութատիրական, ինչպես և ուր փորձում է տանել փաշինյանը Հայաստանը։
Դաշնակիցները տարբեր են լինում ՝ ռազմավարական, տնտեսական և բնական դաշնակից պետություններ։
Թերևս, վերջինս ամենաազնիվ, անշահախնդիր դաշնակցումն է, քանի որ այդ դաշնակից պետություններն ունեն ընդհանուր բարեկամներ և ընդհանուր թշնամիներ։
Մենք մեր տարածաշրջանում ունենք մեկ բնական դաշնակից, դա Իրանն է, որին ձեռնտու չէ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հզորացումը։ Ցավոք, այսօր Իրանում քաղաքական լարված իրավիճակ է․ ես ավելի, քան համոզված եմ, որ այդ խժդժությունները դրսից են կառավարվում։
Հայաստանի բնական դաշնակիցն են նաև Չինաստանը, որի համար նույնպես Թուրքիայի և նրա դաշնակիցների հզորանալը հարված է իր պետությանը, մանավանդ թյուքական ցեղ ույղուրները ժամանակ առ ժամանակ աղմկում են, թե իբր ցեղասպանության են ենթարկվում Չինաստանում, Թուրքիան էլ փորձում է միջամտել Չինաստանի ներքին գործերին՝ ի պաշտպանություն ույղուրների։ Նույնը նաև Հնդկաստանին է վերաբերում․ Ադրբեջանի և Թուրքիայի դաշնակից Պակիստանի միջոցով Հնդկաստանին առայժմ տնտեսական հարված հասցնելը հեռահար նպատակներ ունի, հետեւաբար Հնդկաստանը ևս մեր բնական դաշնակիցն է։
ԱՄՆ- ը նույնպես Կովկասում ունի ազդեցության գոտու ամրացման իր շահը՝ ի հակազդեցություն մի քանի դար միանձնյա Ռուսաստանի, որը, զարմանալիորեն և թյուրիմացաբար բռնել է թուրքանպաստ դիրք, թեև վերջինս ՆԱՏՕ+անդամ է, սակայն Ռուսաստանը, որ արտաքնապես ՆԱՏՕ+ի հակառակորդն է, բայց անհասկանալիորեն հայտարարում է ՆԱՏՕ-ի հզոր բանակ ունեցող պետություններից մեկի՝ Թուրքիայի ռազմավարական և տնտեսական գործընկեր և փաստորեն զենք է վաճառում ՆԱՏՕ-ին և հզորացնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի տնտեսությունը՝ կառուցելով Ատոմակայան այդ երկրում։
Հայաստանում իշխող քաղաքական ուժերը՝ ի դեմս Կառավարության, Ազգային ժողովի ՔՊ մեծամասնության և ընդդիմության, կա՛մ չեն կողմնորոշվում աշխարհաքաղաքական այս բարդ իրավիճակում, կա՛մ, որ արդեն ակնհայտ ու բացահայտ է, կատարում են մեր թշնամիների քաղաքական պատվերը։
Այս իշխնությունները և ընդդիմությունը անհապաղ պետք է հեռանան քաղաքական դաշտից և իշխանությունը անաղմուկ հանձնեն Հայաստանի պետության շահերով մտահոգ և քաղաքական նոր ճանապարհային քարտեզ գծած ուժերին։
Քաղաքական-պետական կառավարման դաշտ պիտի գան նոր, քաղաքականապես հասուն և բարոյապես մաքուր մարդիկ՝ մաքուր ձեռքերով և մաքուր խղճով պրոֆեսիոնալներ։
Իշխող քաղաքական ուժերը՝ ընդդիմության հետ մեկտեղ, չեն կարող դարձյալ մասնակցել ընտրություններին, քանի որ նրանք իրենց՝ արդեն մոտ 8 տարվա գործունեությամբ ապացուցեցին, որ Հայաստանի պետությունը, որը պաշտոնապես 44-օրյա պատերազմի մասնակիցը չէր, միտումնավոր տարան կապիտուլյացիայի՝բազմաթիվ զոհերով, Արցախի հանձնումով, ՀՀ ինքնիշխան տարածքները թշնամուն կամավոր հանձնելով, և ի հավելումն՝ նրանք անկարող են մեր երկիրը փրկել այս քաղաքական խճճված վիճակից։
Ամենավարպետ խոհարարն անգամ նեխած ու փտած մթերքներով համեղ և առողջարար կերակուր չի կարող պատրաստել։
Հետևությունները թողնում եմ Ձեզ՝ սթափ մտածող ՀԱՅԵ՛Ր։
Մարի ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ-ԽԱՆՋՅԱՆ
Գրող, հրապարակախոս