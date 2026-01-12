Անսասան նվիրվածություն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին և նրա գահակալին

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը սպառնացել է Եվրամիությանը «Օրեշնիկի» հրթիռային հարվածներով, եթե այն զորքեր տեղակայի ՈՒկրաինայում։ «Հազար անգամ ասվել է՝ Ռուսաստանը չի ընդունի եվրոպական կամ ՆԱՏՕ որևէ զորք ՈՒկրաինայում, բայց ոչ, Մակրոնը շարունակում է տարածել այդ խղճուկ անհեթեթությունը»,- նշել է նա։               
 
11.01.2026 | 11:55

Մենք` ներքոստորոգրյալներս, որդիական հավատարմությամբ հայտնում ենք մեր անսասան նվիրվածությունը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին և նրա գահակալին՝ ազգիս Վեհափառ Հայրապետին` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։

Սուրբ Ծննդյան այս լուսավոր օրերին աղոթում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաղաղությունն ու սերը պահպանեն մեր Սուրբ Եկեղեցու միասնությունը և հեռու պահեն բոլորին պառակտումներից։

Թող Քրիստոսի Ծննդյան լույսը առաջնորդի մեզ դեպի հավատք, խոնարհություն և եղբայրասիրություն։

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ։

Կենտրոնական Եվրոպայի և Սկանդինավյան երկրների Հայրապետական Պատվիրակություն`

Տեր Բարսեղ վարդապետ Փիլավչյան

Տեր Ոսկան աբեղա Ոսկանյան

Տեր Մկրտիչ քահանա Գրիգորյան

Տեր Անդրեաս քահանա Իսախանյան

Տեր Ստեփանոս քահանա Հովհաննիսյան

Տեր Վաղարշ քահանա Իսախանյան

