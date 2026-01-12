Անսասան նվիրվածություն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին և նրա գահակալին

Մենք` ներքոստորոգրյալներս, որդիական հավատարմությամբ հայտնում ենք մեր անսասան նվիրվածությունը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին և նրա գահակալին՝ ազգիս Վեհափառ Հայրապետին` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։
Սուրբ Ծննդյան այս լուսավոր օրերին աղոթում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաղաղությունն ու սերը պահպանեն մեր Սուրբ Եկեղեցու միասնությունը և հեռու պահեն բոլորին պառակտումներից։
Թող Քրիստոսի Ծննդյան լույսը առաջնորդի մեզ դեպի հավատք, խոնարհություն և եղբայրասիրություն։
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ։
Կենտրոնական Եվրոպայի և Սկանդինավյան երկրների Հայրապետական Պատվիրակություն`
Տեր Բարսեղ վարդապետ Փիլավչյան
Տեր Ոսկան աբեղա Ոսկանյան
Տեր Մկրտիչ քահանա Գրիգորյան
Տեր Անդրեաս քահանա Իսախանյան
Տեր Ստեփանոս քահանա Հովհաննիսյան
Տեր Վաղարշ քահանա Իսախանյան