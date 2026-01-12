Ես Արտ Դեմիրճյանս` Դանիի պապան և Դեմիրճյանների մեր մեծ ընտանիքը, հորս` Մանուկ Դեմիրճյանի օրհնությամբ և Բագրատ Արքեպիսկոպոսի առաջնորդությամբ, հավատարմության ուխտով կանգնած ենք եկեղեցու և նվիրյալ Հայրերի կողքին։
Հայրս, որ դեռևս Սովետի «անաստված» տարիներից մեր մեջ մանկուց սերմանել է հոգևոր, ազգային և բարոյական արժեքներ, լինելով աստղաֆիզիկոս մարդ, հայ քրիստոնյա և պարզ հավատավոր լինելու համար հալածվել և հարցաքննվել է էսօրվա նորոգիչ- փինաչիների սիրած ԿաԳեԲե-ի կողմից։
ԿաԳեԲե-ի քննիչը հարցրել էր՝ լավ դու էսքան զրկանքներ ես կրում էդ Հիսուսի համար, ո՞վ է քո համար Հիսուսը։
Աստղագետը պատասխանել է` Հիսուսն իմ իդեալն է։
Այն դարձավ նաև իմ կյանքի նշանաբանը, ես` մենք ընտանիքով այլ իդեալ չունենք, ու չենք փնտրում մարդկային շինծու իդեալներ ու իդեալական եկեղեցի «սարքողներ»։
Նենց որ չգիտեմ ով ոնց, բայց ԵՍ ու ԻՄ ԱՄԲՈՂՋ ՏՈՒՆԸ ՏԻՐՈՋԸ ՊԻՏԻ ՊԱՇՏԵՆՔ, Ավետյաց Երկրի Տեսիլքով քայլող Հեսուի ուխտով և աստվածաշնչյան Դանիելի աղոթքի տեսիլքով` հայացքն ու պատուհանները դեպի կորցրած երազանք։
Արտ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ