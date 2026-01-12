Մենք՝ Վիրահայոց պատմական թեմի պաշտոնատար աշխատակիցներս, անհանգստությամբ հետևում ենք մեր հավատի ու ազգային ինքնության հենասյուն Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ ծավալված մտահոգիչ իրադարձություններին:
Փորձություններով լի այս օրերին մենք՝ անսասան մեր հավատի մեջ, հաստատում ենք մեր հավատարմությունը և աջակցությունը աստվածահաստատ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին, նրա Գահակալին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Վեահափառ Հայրապետին, ինչպես նաև մեր զորակցությունն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մեր Սրբություն Սրբոցի պաշտպանության դիրքերում են:
1. Սուսաննա Խաչատրյան
2. Կարեն Երիցյան
3. Գիսանե Հովսեփյան
4. Եվգենյա Մարկոսյան
5. Սուրեն Աբրամյան
6. Էմիլ Սարգսյան
7. Գոհար Մազմանյան
8. Մարգարիտա Կիրակոսյան
9. Միքայել Ավագյան