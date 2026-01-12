Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.01.2026
 
Թրամփը վճարում է իր նախագահ դառնալու պարտքը ԱՄՆ-ի բանկային կապիտալի տուզերին

12.01.2026 | 11:48

Թրամփը Վենեսուելայի հետ կապված այս «աջաբսանդալը» կազմակերպեց ոչ նավթի համար, ինչը հաճույքով թմբկահարվում է:

(Վենեսուելական նավթի հանույթը կազմում է օրական 1 մլն բարել, ԱՄՆ-ն օրական սպառում է 24 մլն բարել):

Այս գործողությամբ Թրամփը վճարում է իր նախագահ դառնալու պարտքը ԱՄՆ-ի

բանկային կապիտալի տուզերին, որոնք, գաղտնիք չէ, սիոնիստներն են:

Բանն այն է, որ երբ Վենեսուելայի ազգայնացված նավթային ոլորտը Չավեսը հայտարարեց, որ մասնավորեցնում է, ամերիկյան նավթային կոմպանիաները դիմեցին ամերիկյան բանկիրներին՝ վարկավորել իրենց:

Բանկերը, անմիջական վարկավորման փոխարեն, թողարկեցին փոխառության (օբլիգացիա) պարտատոմսեր՝ 50 միլիարդ դոլար անվանական արժեքով:

Բայց և՛ Չավեսը, և՛ հետագայում Մադուրոն այդ ընկերություններին տվեցին միայն երկրի արևելքի նավթային տարածությունները:

Իսկ այդտեղ ծանր նավթն է, արտահանումը՝ խիստ աշխատատար և բարդ:

Չավեսը «շուստրիություն» էր արել՝ ռեկլամել էր երկրի արևմտյան շրջանի թեթև նավթը, բայց իրականում դեմ տվեց ծանր նավթը:

Փոխառությունները մնացին չմարված: Մնացին բանկիրների վզին:

Հիմա այդ փոխառությունները արդեն կմարվեն: Բալաստ դարձած թղթի կտորից կդառնան բանկիրներին ու Թրամփին եկամուտ բերող աղբյուր:

Փորձեք կատարվող ամեն ինչը խախալել, կտեսնեք, թե խախալի գլխին ինչն է մնում։

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Հ.Գ․

Բայց չեմ կարծում, թե Թրամփը կշոշափի դրանց բերած օգուտները։

Մեկնաբանություններ

.