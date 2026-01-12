Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.01.2026
 
Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը սպառնացել է Եվրամիությանը «Օրեշնիկի» հրթիռային հարվածներով, եթե այն զորքեր տեղակայի ՈՒկրաինայում։ «Հազար անգամ ասվել է՝ Ռուսաստանը չի ընդունի եվրոպական կամ ՆԱՏՕ որևէ զորք ՈՒկրաինայում, բայց ոչ, Մակրոնը շարունակում է տարածել այդ խղճուկ անհեթեթությունը»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Հայրենական երդման պես

Հայրենական երդման պես

Հայրենական երդման պես
12.01.2026 | 11:57

Հայ Առաքելական Եկեղեցուն ու Հայրապետին իրենց որդիական հավատարմության մասին հրապարակավ խոստովանում են հարյուրավոր հոգևորականներ, և նրանց այդ խոսքն իր խորքային իմաստով հավասարազոր է Հայրենիքին տված երդմանը:

Նրանք ուխտել են նվիրված մնալ Հայոց Եկեղեցուն, որ այսօր հանձն է առել ազգային ու հայրենական արժեքների պաշտպանությունը: Անկասկած, հոգևոր ազնիվ զինվորության մեջ ներգրավվածները գերակշիռ մեծամասնություն են Եկեղեցու սպասավորների մեջ: Հուդաները փոքրաթիվ են, և սրանք շուտով սսկվելու են Եկեղեցու, միաժամանակ և՝ Հայրենիքի իրավ ծառաների համաձույլ շուքի տակ:

Հրապարակային այդ խոստովանություններն ու տիրադավ հայտարարությունները, եթե քաղաքական տերմինաբանությամբ արտահայտվեմ, յուրահատուկ լյուստրացիայի պես են, նվիրյալների կողքին բացահայտվում են ներքին հուդա-գործակալները: Այսպիսով՝ ՀԱԵ-ն անցնում է ինքնամաքրման ճամփով, ինչը նրան կդարձնի առավել զորեղ ու կենսունակ:

Թող չափազանցություն չթվա, եթե ասեմ, որ Հայոց Եկեղեցին իր ներկա կեցվածքով ու գործունեությամբ շատ ավելին է անում Հայաստանի պաշտպանության ու ինքնապահպանության համար, քան դա անում են այդ գործին կոչված բանակն ու կառավարությունը մեկտեղ: ՈՒստի մեր Եկեղեցին ընթացիկ ստոր արշավներից պաշտպանելը ազգային ու պետական խնդիր է այսօր:

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 71

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թուրքիան կանխել է PKK-ի գրոհայինների՝ Իրան ներխուժելու փորձը

Թուրքիան կանխել է PKK-ի գրոհայինների՝ Իրան ներխուժելու փորձը

Հունվարի 9-ին թուրքական տեղեկատվական հարթակում տարածվել էին տեղեկություններ, որ Թուրքիան հետախուզական տվյալների տրամադրման և այլ օժանդակության միջոցով օգնել է Իրանի իշխանություններին կանխել քրդական զինված խմբավորումների մուտքը Իրան...

Սոցցանցային գրառումներ

Դուք դաշույն եք մեր` առանց այդ էլ արնահոսող սրտին
Դուք դաշույն եք մեր` առանց այդ էլ արնահոսող սրտին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.