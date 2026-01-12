Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.01.2026
 
Կարծում եմ՝ այս սցենարին իրանցիները պատրաստ էին
12.01.2026 | 13:09

Իրանի և Իսրայելի միջև 2025 թվականի հունիսի 13-ի ռազմական հակամարտությունից հետո մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել իրանցի գործընկերների հետ քննարկելու «հունիսի 13»-ի իրական նպատակները, խորքային խնդիրները, որոնք փորձում էին լուծել Իսրայելն ու ԱՄՆ-ը:

Ես վստահ էի, որ Իրանի դեմ Իսրայելն ու ԱՄՆ-ը փորձարկում են պաշտպանունակության «ճանաչողական գործողություն», որի նպատակն է հնարավորինս թուլացնել Իրանին, ճանաչել ուժեղ և թույլ կողմերը մինչև վճռական բախումը:

Ճիշտ այդպիսին էր 2016-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ սանձազերծված 4-օրյա ռազմական գործողությունների բուն նպատակը:

ՈՒ հետաքրքիրն այն է, միայն ես չէի, որ էդպես էի կարծում: Ավելին՝ երկրի ներսում խժդժությունների սցենարով իշխանության տապալման փորձը ամենահավանական սցենարն էր դիտարկվում:

ՈՒստի, կարծում եմ, որ այս սցենարին իրանցիները պատրաստ էին։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

