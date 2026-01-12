Տիգրանակերտ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը սպառնացել է Եվրամիությանը «Օրեշնիկի» հրթիռային հարվածներով, եթե այն զորքեր տեղակայի ՈՒկրաինայում։ «Հազար անգամ ասվել է՝ Ռուսաստանը չի ընդունի եվրոպական կամ ՆԱՏՕ որևէ զորք ՈՒկրաինայում, բայց ոչ, Մակրոնը շարունակում է տարածել այդ խղճուկ անհեթեթությունը»,- նշել է նա։               
 
12.01.2026 | 13:24

Մ.թ.ա. 80֊ական թվականներին Տիգրան II-ը հիմնեց նոր մայրաքաղաք` Տիգրանակերտը, որը գտնվում է Հայկական Տավրոսի մատույցներում։ Տիգրանակերտը շրջապատված էր բարձր բերդապարիսպներով և աչքի էր զարնում հոյակապ պալատներով ու շենքերով։ Եվ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ Ապպիանոս Ալեքսանդրացին այն դասել է ժամանակի հրաշակերտ քաղաքների շարքը։ Տիգրանակերտն ու Արտաշատը կապված էին հատուկ մայրուղով, որը կոչվում էր «Թագավորական ճանապարհ»։

Նյութի աղբյուր` Ծ.Պ. Աղայան «Հայ ժողովրդի պատմության նկարազարդ ակնարկ»։

Մշակեց Արտիկ ԱՎԱԳՅԱՆԸ

