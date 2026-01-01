Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.01.2026
 
Կուբայի նախագահ Միգել Դիաս-Կանելը պատասխանել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներին, թե Կուբա այլևս ո՛չ նավթ կհասնի, ո՛չ էլ փող: «Ոչ ոք մեզ չի թելադրում՝ ինչ անել: Կուբան ագրեսիա չի իրականացնում: Միացյալ Նահանգները 66 տարի շարունակ հարձակվում է մեր երկրի վրա, իսկ նա պատրաստ է պաշտպանել Հայրենիքը մինչև արյան վերջին կաթիլը»,- շեշտել է Կուբայի նախագահը:               
 
Նորություններ » Չեք ուզում, էլի, որ մենք էլ լավ ապրենք

Չեք ուզում, էլի, որ մենք էլ լավ ապրենք

Չեք ուզում, էլի, որ մենք էլ լավ ապրենք
12.01.2026 | 15:35

Դիմում եմ գովազդային գործակալության, կներեք, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն – Compulsory Enforcement Service-ի ղեկավար Ամիրխանյան Սիրոյին:

Bonjour, monsieur Սիրո: Ո՞նց եք: Չնայած, ոնց պետք է լինեք: Պարզ է, որ հիասքանչ: Բարձր աշխատավարձ եք ստանում, պարգևավճար, Ֆրանսիա եք գնում ... Բացի դրանից` Ձեր աշխատակիցները`պայմանական թորոսյանարմենները, բանուգործը թողած խանութների, ծառայությունների և արտադրատեսակների գովազդով են զբաղվում: Ենթադրում եմ` անվճար չեն զբաղվում: Գիտեք, չէ՞, եթե թերահավատ բնավորություն ունենայի, ապա Ձեզ կկասկածեի: Դե, որ Դուք էլ կաք գովազդի բիզնեսի մեջ: Սակայն, թերահավատ չեմ, հետևաբար` չեմ կասկածում:

Մե՞նք ոնց ենք: Վատ ենք, monsieur Սիրո, շատ վատ: Ինչու՞: Նախ` որովհետև ոչ բարձր աշխատավարձ ենք ստանում, ոչ էլ` պարգևավճար: Բացի դրանից` մենք գովազդի բիզնեսի մեջ ընդհանրապես չկանք: Շատ ենք ցանկանում մտնել, սակայն չենք կարողանում: Անընդհատ հարցումներ ենք գրում Ձեզ, որպեսզի հասկանանք, թե ով կարող է զբաղվել գովազդով, իսկ ով չի կարող: Դուք էլ, ի դեմս Ձեր աշխատակիցների, պատասխանում եք, որ անհրաժեշտ է կոնկրետ դեպք մատնանշել: Դե, մենք էլ ինչպե՞ս կոնկրետ դեպք մատնանշենք: Մի օր «Adidas»-ը գովազդ կտա, հաջորդ օրը` «Տաշիր պիցցա»-ն: Մի օր էլ` Աշտարակի «Դիսկերի աշխարհ» կրպակը: Հիմա, ի՞նչ անենք: Չզբաղվե՞նք գովազդով: Միայն Հարկադիրի աշխատողնե՞րը զբաղվեն: Չեք ուզում, էլի, որ մենք էլ լավ ապրենք: Այդպես ազնիվ չէ: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ մենք` հարկատուներս, հերոս ենք: Ենթադրենք` այդպես է: Սակայն, ի՞նչ է ստացվում: Ուրեմն, Հարկադիրի աշխատողները և´ բարձր աշխատավարձ ստանան, և´ պարգևավճար, և´ գովազդով զբաղվեն, իսկ մենք միայն հերո՞ս:

Ազնիվ չի, էլի:

Monsieur Սիրո, իսկ կլինի՞ Դուք հերոս լինեք, փոխարենը` մենք բարձր աշխատավարձ, պարգևավճար ստանանք և, միաժամանակ` գովազդով զբաղվենք: Այդպես ազնիվ կլինի: Ձեր սիրած Ֆրանսիայում դա անվանում են «Liberté, Égalité, Fraternité»: Մտածեք դրա մասին, monsieur Սիրո, լավ մտածեք:

Առայժմ, monsieur Սիրո: Au revoir:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 268

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պետք է զուգամիտի դեպի ուժամենթալիտետային երկբևեռություն, որը կպահանջի շատ երկար ժամանակ

Աշխարհը պետք է զուգամիտի դեպի ուժամենթալիտետային երկբևեռություն, որը կպահանջի շատ երկար ժամանակ

Գլոբալիզմը բիզնեսի զարգացման հետ կապված բնական պրոցես է, որը միաբևեռ աշխարհակարգի ժամանակ վերաբերում էր ամբող աշխարհին, որից նույն ձևով օգտվել են ԱՄՆ-ը և Չինաստանը ու նաև բոլոր նրանք, որոնք նման հնարավորություն ունեն։
Այդ առումով, երկրների միջև միակ տարբերությունն այն է, որ լիբերալ դեմոկրատիայի պայմաններում կապիտալը ոչ լրիվ է պետության հսկողության տակ...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ օգնականներ են պետք, որ դառնացած պահերին քաղցր ժպիտներ ու վանիլե փխրուն հայացքներ շռայլեն
Մեզ օգնականներ են պետք, որ դառնացած պահերին քաղցր ժպիտներ ու վանիլե փխրուն հայացքներ շռայլեն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.