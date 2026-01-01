Դիմում եմ գովազդային գործակալության, կներեք, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն – Compulsory Enforcement Service-ի ղեկավար Ամիրխանյան Սիրոյին:
Bonjour, monsieur Սիրո: Ո՞նց եք: Չնայած, ոնց պետք է լինեք: Պարզ է, որ հիասքանչ: Բարձր աշխատավարձ եք ստանում, պարգևավճար, Ֆրանսիա եք գնում ... Բացի դրանից` Ձեր աշխատակիցները`պայմանական թորոսյանարմենները, բանուգործը թողած խանութների, ծառայությունների և արտադրատեսակների գովազդով են զբաղվում: Ենթադրում եմ` անվճար չեն զբաղվում: Գիտեք, չէ՞, եթե թերահավատ բնավորություն ունենայի, ապա Ձեզ կկասկածեի: Դե, որ Դուք էլ կաք գովազդի բիզնեսի մեջ: Սակայն, թերահավատ չեմ, հետևաբար` չեմ կասկածում:
Մե՞նք ոնց ենք: Վատ ենք, monsieur Սիրո, շատ վատ: Ինչու՞: Նախ` որովհետև ոչ բարձր աշխատավարձ ենք ստանում, ոչ էլ` պարգևավճար: Բացի դրանից` մենք գովազդի բիզնեսի մեջ ընդհանրապես չկանք: Շատ ենք ցանկանում մտնել, սակայն չենք կարողանում: Անընդհատ հարցումներ ենք գրում Ձեզ, որպեսզի հասկանանք, թե ով կարող է զբաղվել գովազդով, իսկ ով չի կարող: Դուք էլ, ի դեմս Ձեր աշխատակիցների, պատասխանում եք, որ անհրաժեշտ է կոնկրետ դեպք մատնանշել: Դե, մենք էլ ինչպե՞ս կոնկրետ դեպք մատնանշենք: Մի օր «Adidas»-ը գովազդ կտա, հաջորդ օրը` «Տաշիր պիցցա»-ն: Մի օր էլ` Աշտարակի «Դիսկերի աշխարհ» կրպակը: Հիմա, ի՞նչ անենք: Չզբաղվե՞նք գովազդով: Միայն Հարկադիրի աշխատողնե՞րը զբաղվեն: Չեք ուզում, էլի, որ մենք էլ լավ ապրենք: Այդպես ազնիվ չէ: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ մենք` հարկատուներս, հերոս ենք: Ենթադրենք` այդպես է: Սակայն, ի՞նչ է ստացվում: Ուրեմն, Հարկադիրի աշխատողները և´ բարձր աշխատավարձ ստանան, և´ պարգևավճար, և´ գովազդով զբաղվեն, իսկ մենք միայն հերո՞ս:
Ազնիվ չի, էլի:
Monsieur Սիրո, իսկ կլինի՞ Դուք հերոս լինեք, փոխարենը` մենք բարձր աշխատավարձ, պարգևավճար ստանանք և, միաժամանակ` գովազդով զբաղվենք: Այդպես ազնիվ կլինի: Ձեր սիրած Ֆրանսիայում դա անվանում են «Liberté, Égalité, Fraternité»: Մտածեք դրա մասին, monsieur Սիրո, լավ մտածեք:
Առայժմ, monsieur Սիրո: Au revoir:
Կարեն Հեքիմյան