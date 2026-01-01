Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.01.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին անդրադարձել է երկրում ծավալվող իրադարձություններին, որոնք լայնորեն քննարկվում են ամբողջ աշխարհում: «Այն, ինչ հիմա տեղի է ունենում, բողոքի ցույցեր չեն, այլ՝ երկրի դեմ ահաբեկչական պատերազմ»,- հայտարարել է Արաղչին, շեշտելով, որ իրավիճակն այժմ ամբողջովին Իրանի իշխանությունների վերահսկողության ներքո է։               
 
Ստվերների թատրոն

Ստվերների թատրոն
12.01.2026 | 18:13

Երբ փոքր մարդիկ մեծ ստվեր են ունենում, դա երբեմն երկրաչափական բացատրություն է ունենում: Լույսը այնպիսի անկյունից է ընկնում վրաները, որ ստվերը մեծ է լինում: Երբեմն այդ ստվերը ամենևին էլ իրենցը չի լինում, այլ իրենց հետևում կանգնած որևէ մեծ մարդու ստվեր է լինում, որը երևալու ցանկություն չունի և գործում է փոքր մարդկանց միջոցով: Ամեն դեպքում, ծիծաղելի են դառնում այն փոքր մարդիկ, որոնք իրոք իրենց մեծ են երևակայում: Կան նաև սեփական ստվերի հետ կռիվ տվողներ, սեփական ստվերից վախեցողներ, բայց գոնե սեփական ստվեր ունեն:

Կարծում եմ՝ այս գրառումը ստվեր չի գցի մեծ ստվեր ունեցող փոքր մարդկանց «մեծ» գաղափարների վրա, և իրենք կշարունակեն իրենց մեծ երևակայել: Միայն հույս կհայտնեմ, որ գուցե մի օր իրոք լույս կբացվի մեր երկրի վրա, ստվերները կկորչեն, և իրոք տեսանելի կդառնա բոլորի ով լինելը, իսկ մինչ այդ շարունակում եմ հետևել ստվերների թատրոնին:

Արամ Աբաջյան

Իրանում իշխանափոխության ոչ մի նախադրյալ չկա

Ինչ սահմռկեցուցիչ վերնագրերով նյութեր ասես, որ չի գրվում Իրանի մասին
Իսկ ի՞նչ կլինի Իրանում:
Ոչ մի արտառոց բան: Դրսի աջակցությունը ստացած բունտը կճնշվի:
Նախագահը, որպես մասսայական անկարգություններին ստվերային աջակցող, կհեռացվի պաշտոնից...

Իսրայելի 5-րդ վարչապետ Գոլդա Մեիրի պատգամներից
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
