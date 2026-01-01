Ստվերների թատրոն

Երբ փոքր մարդիկ մեծ ստվեր են ունենում, դա երբեմն երկրաչափական բացատրություն է ունենում: Լույսը այնպիսի անկյունից է ընկնում վրաները, որ ստվերը մեծ է լինում: Երբեմն այդ ստվերը ամենևին էլ իրենցը չի լինում, այլ իրենց հետևում կանգնած որևէ մեծ մարդու ստվեր է լինում, որը երևալու ցանկություն չունի և գործում է փոքր մարդկանց միջոցով: Ամեն դեպքում, ծիծաղելի են դառնում այն փոքր մարդիկ, որոնք իրոք իրենց մեծ են երևակայում: Կան նաև սեփական ստվերի հետ կռիվ տվողներ, սեփական ստվերից վախեցողներ, բայց գոնե սեփական ստվեր ունեն:
Կարծում եմ՝ այս գրառումը ստվեր չի գցի մեծ ստվեր ունեցող փոքր մարդկանց «մեծ» գաղափարների վրա, և իրենք կշարունակեն իրենց մեծ երևակայել: Միայն հույս կհայտնեմ, որ գուցե մի օր իրոք լույս կբացվի մեր երկրի վրա, ստվերները կկորչեն, և իրոք տեսանելի կդառնա բոլորի ով լինելը, իսկ մինչ այդ շարունակում եմ հետևել ստվերների թատրոնին:
Արամ Աբաջյան