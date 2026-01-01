Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.01.2026
 
Կուբայի նախագահ Միգել Դիաս-Կանելը պատասխանել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներին, թե Կուբա այլևս ո՛չ նավթ կհասնի, ո՛չ էլ փող: «Ոչ ոք մեզ չի թելադրում՝ ինչ անել: Կուբան ագրեսիա չի իրականացնում: Միացյալ Նահանգները 66 տարի շարունակ հարձակվում է մեր երկրի վրա, իսկ նա պատրաստ է պաշտպանել Հայրենիքը մինչև արյան վերջին կաթիլը»,- շեշտել է Կուբայի նախագահը:               
 
Նորություններ » Հարավային Կովկասում կայունության միակ իրական ու երկարաժամկետ հիմքը

Հարավային Կովկասում կայունության միակ իրական ու երկարաժամկետ հիմքը

Հարավային Կովկասում կայունության միակ իրական ու երկարաժամկետ հիմքը
12.01.2026 | 20:33

Ռուսաստանցի հայտնի մեկնաբան Վ. Սոլովյովի այն հայտարարությունը, թե, իր կարծիքով, ՌԴ-ն, Ուկրաինայից բացի, հատուկ ռազմագործողություններ (СВО) պետք է իրականացնի նաև իր ազդեցության գոտում գտնվող նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների տարածքում՝ այդ թվում Հայաստանում և Միջին Ասիայում, հայերիս համար կարող է ընդունելի լինել միայն մեկ դեպքում․ եթե այդ СВО-ն իրականացվի Հայկական բանակի հետ համատեղ՝ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի՝ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված տարածքներում, դրանք ամբողջությամբ ազատագրելու և այնտեղ բնիկ հայ բնակչության անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձն ապահովելու նպատակով։

Այսպիսի СВО-ն հայերիս համար արդարացված և նույնիսկ ողջունելի կլիներ։ Այդ դեպքում Վ. Սոլովյովը և նրա նման մտածողները կարող են լիովին վստահ լինել, որ Հայաստանը կորցնելու որևէ վտանգ չի առաջանա։

Եթե Ռուսաստանում իսկապես մտահոգ են տարածաշրջանում իրենց դիրքերի պահպանմամբ, ապա պետք է վերջապես գիտակցեն մի պարզ ճշմարտություն. հայ ժողովրդի անվտանգությունը, արժանապատվությունը և պատմական իրավունքների վերականգնումը որևէ պետության համար սպառնալիք չեն, այլ Հարավային Կովկասում կայունության միակ իրական ու երկարաժամկետ հիմքն են։

Եթե ձևը գիտեք, ասածս փոխանցեք Վ. Սոլովյովին։

Ողջույն:

Արմեն Այվազյան

Սա էլ ռուսերեն տարբերակը.

Высказанное известным российским комментатором В. Соловьёвым мнение о том, что Российская Федерация, помимо Украины, должна провести специальные военные операции (СВО) также на территории бывших республик СССР, находящихся в зоне её влияния, включая Армению и государства Средней Азии, может рассматриваться как приемлемое для армянской стороны лишь при одном условии: если подобная СВО будет осуществлена совместно с Армянской армией — на территориях Республики Армения и Арцаха, оккупированных Азербайджаном, с целью их полного освобождения и обеспечения безопасного и достойного возвращения исконного армянского населения.

В этом случае такая СВО могла бы быть воспринята армянской стороной как оправданная. Мы, армяне, ее даже приветствовали бы. Соответственно, у В. Соловьёва и иных представителей аналогичного подхода не было бы оснований говорить о риске «потери» Армении.

Если в России действительно обеспокоены сохранением своих позиций в регионе, то следует наконец осознать одну простую истину: безопасность, достоинство и восстановление исторических прав армянского народа не представляют угрозы ни для одного государства, а являются единственной реальной и долгосрочной основой стабильности на Южном Кавказе.

В случае возможности прошу довести изложенную позицию до сведения В. Соловьёва.

С уважением,

Армен Айвазян

Դիտվել է՝ 125

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պետք է զուգամիտի դեպի ուժամենթալիտետային երկբևեռություն, որը կպահանջի շատ երկար ժամանակ

Աշխարհը պետք է զուգամիտի դեպի ուժամենթալիտետային երկբևեռություն, որը կպահանջի շատ երկար ժամանակ

Գլոբալիզմը բիզնեսի զարգացման հետ կապված բնական պրոցես է, որը միաբևեռ աշխարհակարգի ժամանակ վերաբերում էր ամբող աշխարհին, որից նույն ձևով օգտվել են ԱՄՆ-ը և Չինաստանը ու նաև բոլոր նրանք, որոնք նման հնարավորություն ունեն։
Այդ առումով, երկրների միջև միակ տարբերությունն այն է, որ լիբերալ դեմոկրատիայի պայմաններում կապիտալը ոչ լրիվ է պետության հսկողության տակ...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ օգնականներ են պետք, որ դառնացած պահերին քաղցր ժպիտներ ու վանիլե փխրուն հայացքներ շռայլեն
Մեզ օգնականներ են պետք, որ դառնացած պահերին քաղցր ժպիտներ ու վանիլե փխրուն հայացքներ շռայլեն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.