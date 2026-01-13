Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.01.2026
 
Միացյալ Նահանգների առևտրի և զարգացման գործակալության (USTDA) տարածաշրջանային տնօրեն Կարլ Կրեսի ղեկավարած պատվիրակությունը Բաքվից կժամանի Հայաստան՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը: Բաքվում ամերիկյան և ադրբեջանական կողմերը երեկ քննարկել են «Թրամփի ուղի» նախագծի իրագործման հեռանկարները։               
 
Նորություններ » Ճշմարտությունը հաղորդագրությունների մեջ մի փնտրեք, այդտեղ ոչինչ չկա

Ճշմարտությունը հաղորդագրությունների մեջ մի փնտրեք, այդտեղ ոչինչ չկա

Ճշմարտությունը հաղորդագրությունների մեջ մի փնտրեք, այդտեղ ոչինչ չկա
13.01.2026 | 11:39

Աշխարհում կատարվողի մասին ճիշտ պատկերացում ունենալու համար մի հենվեք խոշոր հռչակված, համաշխարհային համբավ ունեցող լրատվամիջոցների վրա:

Որպես կանոն, նրանք ինֆորմացիայի փոխարեն տարածում են լեգենդներ: Ամեն մեկն իր լեգենդը՝ պրոպագանդայի հզորագույն ինդուստրիայի մեջ իր ունեցած կորպորատիվ շահին համապատասխան:

Այդպես եղել է և անցյալում, այդպես է և ներկայում:

Օրինակ, Իրանից տեղեկատվություն է տարածվում, թե 100 քաղաքում մարտեր են: ՈՒ Բի-Բի –Սի-ն խոսում է 200 զոհվածի մասին:

Փաստորեն, յուրաքանչյուր քաղաքում՝ 2 մարդ:

Էլ չասած ինտերնետի իսպառ բացակայության պայմաններում ուղիղ, օնլայն ցուցադրումները:

Կամ անցյալից օրինակ․ տասնյակ գրքեր են գրվել, որոնք փորձել են բացատրել, թե ինչու Հաննիբալը Հռոմ չմտավ:

ՈՒ ոչ մեկում դուք չեք կարդա, որ Հաննիբալը Հռոմ չմտավ, որովհետև Հռոմի պոռնիկները ավելի շատ էին, քան իր բանակի զինվորները:

Մտներ՝ 24 ժամվա մեջ էլ բանակ չէր ունենա:

Այնպես որ, ճշմարտությունը, իրականությունը հաղորդագրությունների մեջ մի փնտրեք, այդտեղ ոչինչ չկա։

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 196

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պետք է զուգամիտի դեպի ուժամենթալիտետային երկբևեռություն, որը կպահանջի շատ երկար ժամանակ

Աշխարհը պետք է զուգամիտի դեպի ուժամենթալիտետային երկբևեռություն, որը կպահանջի շատ երկար ժամանակ

Գլոբալիզմը բիզնեսի զարգացման հետ կապված բնական պրոցես է, որը միաբևեռ աշխարհակարգի ժամանակ վերաբերում էր ամբող աշխարհին, որից նույն ձևով օգտվել են ԱՄՆ-ը և Չինաստանը ու նաև բոլոր նրանք, որոնք նման հնարավորություն ունեն։
Այդ առումով, երկրների միջև միակ տարբերությունն այն է, որ լիբերալ դեմոկրատիայի պայմաններում կապիտալը ոչ լրիվ է պետության հսկողության տակ...

Սոցցանցային գրառումներ

Հին Նոր տարին կարծես Նոր տարվա արձագանքը լինի
Հին Նոր տարին կարծես Նոր տարվա արձագանքը լինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.