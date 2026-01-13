Ճշմարտությունը հաղորդագրությունների մեջ մի փնտրեք, այդտեղ ոչինչ չկա

Աշխարհում կատարվողի մասին ճիշտ պատկերացում ունենալու համար մի հենվեք խոշոր հռչակված, համաշխարհային համբավ ունեցող լրատվամիջոցների վրա:
Որպես կանոն, նրանք ինֆորմացիայի փոխարեն տարածում են լեգենդներ: Ամեն մեկն իր լեգենդը՝ պրոպագանդայի հզորագույն ինդուստրիայի մեջ իր ունեցած կորպորատիվ շահին համապատասխան:
Այդպես եղել է և անցյալում, այդպես է և ներկայում:
Օրինակ, Իրանից տեղեկատվություն է տարածվում, թե 100 քաղաքում մարտեր են: ՈՒ Բի-Բի –Սի-ն խոսում է 200 զոհվածի մասին:
Փաստորեն, յուրաքանչյուր քաղաքում՝ 2 մարդ:
Էլ չասած ինտերնետի իսպառ բացակայության պայմաններում ուղիղ, օնլայն ցուցադրումները:
Կամ անցյալից օրինակ․ տասնյակ գրքեր են գրվել, որոնք փորձել են բացատրել, թե ինչու Հաննիբալը Հռոմ չմտավ:
ՈՒ ոչ մեկում դուք չեք կարդա, որ Հաննիբալը Հռոմ չմտավ, որովհետև Հռոմի պոռնիկները ավելի շատ էին, քան իր բանակի զինվորները:
Մտներ՝ 24 ժամվա մեջ էլ բանակ չէր ունենա:
Այնպես որ, ճշմարտությունը, իրականությունը հաղորդագրությունների մեջ մի փնտրեք, այդտեղ ոչինչ չկա։
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ