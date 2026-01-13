Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Միացյալ Նահանգների առևտրի և զարգացման գործակալության (USTDA) տարածաշրջանային տնօրեն Կարլ Կրեսի ղեկավարած պատվիրակությունը Բաքվից կժամանի Հայաստան՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը: Բաքվում ամերիկյան և ադրբեջանական կողմերը երեկ քննարկել են «Թրամփի ուղի» նախագծի իրագործման հեռանկարները։               
 
Նորություններ » Ոչ թագավորություն ունենք, ոչ պալատներ, բայց ունենք ամենաթանկ «աշխատակազմը»

13.01.2026 | 12:40

ՀՀ-ն վարչապետի աշխատակազմին տարեկան տրամադրում է շուրջ 65 միլիոն ԱՄՆ դոլար։

Սա ավելի շատ է, քան Իսպանիայի, Շվեդիայի, Բելգիայի և Դանիայի թագավորական ընտանիքներին տրվամադրվող ընդհանուր տարեկան գումարը՝ միասին վերցրած։

Պետությունների, որտեղ կան թագավորներ, թագուհիներ, պալատներ, ավելի շատ պետական արարողություններ ու դարավոր միապետական ինստիտուտներ։

Ի դեպ, Հայաստանում դարերի կարևորագույն պատմություն ունեցող ինստիտուտը Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է։

Հարց՝ թագավորներ ունեցող երկրներում թագավորական ինստիտուտներն ավելի քիչ են արժենում պետությանը,

մինչդեռ Հայաստանում՝ ոչ թագավորություն ունենք, ոչ պալատներ, բայց ունենք ամենաթանկ «աշխատակազմը»։

Երբ պետության դարավոր ինստիտուտը գոյատևում է նվիրատվություններով ու հավատով,

իսկ ժամանակավոր իշխանական ապարատը՝ տասնյակ միլիոններով, ո՞վ է իրականում ծառայում պետությանը, և ո՞վ է պետությունը դարձրել սեփական «կարիԳների» սպասարկման գործիք։

Արթուր ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

