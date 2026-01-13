Էրդողանի, Ալիեւի, Ֆիդանի, Բայրամովի թքոցները անձրեւի տեղ սղացնող նիկոլական քարոզչամեքենան լծվել է Սոլովյովի անհաջող ձեւակերպումներով ռուսաֆոբիայի կրակը վառ պահելու գործին։
Սոլովյովի մոտ մեծ պատրաստակամությամբ հարցազրույց կտայի՝ ուղիղ եթերում բաց խոսելու հայ-ռուսական հարաբերությունների իրական կնճիռների մասին։ Ավաղ, նման հնարավորություն դեռ չունեմ։
Այլեւս «սովորական» է, որ ռուսաստանցի մի շարք գործիչներ մեր տարածաշրջանի մասին խոսելիս դրսեւորում են «Слон в посудной лавке» առակի հերոսի կեցվածքը։
Զարմանում եմ, թե ոնց կարելի է հետեւողականորեն դասեր չքաղել սեփական սխալներից, այդ թվում՝ քարոզչական։
Ուրիշ բան, որ Հայաստանում սրիկաների վերջին հանգրվանը դարձել է ռուսաֆոբիան։
Բայց ո՞նց է ստացվում, որ ռուսաստանցի գործընկերները (կամա՞ թե՞ ակամա) սնուցում են այդ կուտոկին։ Совпадение?
Արմեն ԱՇՈՏՅԱՆ