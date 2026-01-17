Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
Նորություններ » ՈՒթերորդ տարին է՝ ժողովրդի գլխին «հոպոպի փոշի» են լցնում

ՈՒթերորդ տարին է՝ ժողովրդի գլխին «հոպոպի փոշի» են լցնում

ՈՒթերորդ տարին է՝ ժողովրդի գլխին «հոպոպի փոշի» են լցնում
13.01.2026 | 16:05

Հայաստանի հանրության մի զգալի մասը, 2018-ի կեղծ հեղափոխություն-քաղաքական թատրոնից գրեթե 8 տարի անց, ուշքի չի գալիս: Իշխանություն կոչվածը, սուտ ընդդիմադիրները կեղծ, սարքած թեմաներով հանրությանը խաբում, երկրի անվտանգային, սոցիալական, կոռուպցիոն և այլ հիմնախնդիրներից շեղում են ,մարդկանց գլխին «հոպոպի փոշի» են լցնում։ Ադրբեջանական զինուժը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի սահմանամերձ տարածքից 215 քառակուսի կիլոմետր, Իլհամ Ալիևը պարբերաբար սպառնում է Հայաստանին, Ադրբեջանում մոլեգնում է հակահայկական քարոզչությունը, ատելությունը, իսկ ՔՊ-ական իշխանությունը հանրությանը շարունակում է խաբել կեղծ խաղաղությամբ, Ադրբեջանից ներկրված էժան, սակայն կասկածելի բաղադրությամբ բենզինով: Հերոս տղաներն էին ափսոս, որ իրենց ամենաթանկը՝ կյանքը տվեցին հանուն հայրենիքի, զոհվեցին խիստ կասկածելի հանգամանքներով տարօրինակ պատերազմում, որն Ադրբեջանում «հայրենական» են կոչում, Հայաստանում՝ 44-օրյա:

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 704

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհաքաղաքականության ընթացիկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ աշխարհը գնում է հզորների շուրջը ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ, մի բան, որի հաջողությունը պետք է հիմնված լինի ուժային հիերարխիաների ներսում և դրսում գործող օրինաչափությունների վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձայն բարբառոյ յանապատի
Ձայն բարբառոյ յանապատի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.