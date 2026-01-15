Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի իշխանությունները չեն պատրաստվում կախաղանի միջոցով մահապատժի ենթարկել բողոքի ակցիաների մասնակիցներին՝ Fox News հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին։ «Կախաղանի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող: Դա ապատեղեկատվական արշավի տարրերից մեկն է, որը գործարկվել է՝ այս ամենի մեջ ներքաշելու համար, ինչն էլ կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ»,- հավելել է նախարարը։               
 
13.01.2026 | 18:22

Էս գիշեր հին Նոր տարի ա։ Նոր տարվա բոլոր համով բաներն արդեն վերջացել են, բացի բաստուրմայից ու գրեյպֆրուտից։ Տոնական տրամադրությունից էլ ա մենակ գրեյպֆրուտայինը մնացել՝ բաստուրմայական նրբահամով։ Փողոցում, հալվող ձյան մեջ մեն-մենակ կանգնած հսկա տոնածառը ատավիզմ ա թվում, մարդիկ չեն էլ նկատում, տոնական գմփոցներն ու ճտտոցներն էլ վերջապես լռեն են՝ բնակչության ամանորյա վառոդը սպառվել ա։ Վաղուց սկսվել ա աշխատանքային տարին։

Հին Նոր տարին կարծես Նոր տարվա արձագանքը լինի, որ գնացել-խփել ա երկրի ուղեծրին ու հիմա վերադառնում ա։ Դիմավորենք։ Ես էս գիշեր գինի կբացեմ ու կխմեմ։ Ես միշտ դիմավորում եմ հին Նոր տարին։

Շնորհավոր գալիք Հին Նոր տարի։

Հենրիկ Պիպոյան

