Էս գիշեր հին Նոր տարի ա։ Նոր տարվա բոլոր համով բաներն արդեն վերջացել են, բացի բաստուրմայից ու գրեյպֆրուտից։ Տոնական տրամադրությունից էլ ա մենակ գրեյպֆրուտայինը մնացել՝ բաստուրմայական նրբահամով։ Փողոցում, հալվող ձյան մեջ մեն-մենակ կանգնած հսկա տոնածառը ատավիզմ ա թվում, մարդիկ չեն էլ նկատում, տոնական գմփոցներն ու ճտտոցներն էլ վերջապես լռեն են՝ բնակչության ամանորյա վառոդը սպառվել ա։ Վաղուց սկսվել ա աշխատանքային տարին։
Հին Նոր տարին կարծես Նոր տարվա արձագանքը լինի, որ գնացել-խփել ա երկրի ուղեծրին ու հիմա վերադառնում ա։ Դիմավորենք։ Ես էս գիշեր գինի կբացեմ ու կխմեմ։ Ես միշտ դիմավորում եմ հին Նոր տարին։
Շնորհավոր գալիք Հին Նոր տարի։
Հենրիկ Պիպոյան