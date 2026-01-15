Տոն Անվանակոչության մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի

Հունվարի 13-ին` Սուրբ Ծննդյան ութերորդ օրը, Եկեղեցին նշում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Անվանակոչության տոնը։
Քրիստոսի անվանակոչությամբ աշխարհին հայտնվում է, թե Ով է Նա և ինչի համար է եկել։
Հիսուսի անունը դառնում է աղոթքի, հույսի և բժշկության աղբյուր․
«Չկա այլ անուն երկնքի տակ տրված մարդկանց, որով մենք պիտի փրկվենք» (Գործք Առաքելոց, 4․12)։
Հիսուսի անունը մեզ համար կանչ է՝
հավատքով ապրելու,
խոնարհությամբ քայլելու։
Թող Քրիստոսի սուրբ անունը միշտ լինի մեր շրթունքներին, մեր սրտերում իբրև կյանքի վկայության հորդահոս աղբյուր։