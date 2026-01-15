Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.01.2026
 
Իրանի իշխանությունները չեն պատրաստվում կախաղանի միջոցով մահապատժի ենթարկել բողոքի ակցիաների մասնակիցներին՝ Fox News հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին։ «Կախաղանի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող: Դա ապատեղեկատվական արշավի տարրերից մեկն է, որը գործարկվել է՝ այս ամենի մեջ ներքաշելու համար, ինչն էլ կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ»,- հավելել է նախարարը։               
 
Նորություններ » Տոն Անվանակոչության մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի

Տոն Անվանակոչության մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի

Տոն Անվանակոչության մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի
13.01.2026 | 20:11

Հունվարի 13-ին` Սուրբ Ծննդյան ութերորդ օրը, Եկեղեցին նշում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Անվանակոչության տոնը։

Քրիստոսի անվանակոչությամբ աշխարհին հայտնվում է, թե Ով է Նա և ինչի համար է եկել։

Հիսուսի անունը դառնում է աղոթքի, հույսի և բժշկության աղբյուր․

«Չկա այլ անուն երկնքի տակ տրված մարդկանց, որով մենք պիտի փրկվենք» (Գործք Առաքելոց, 4․12)։

Հիսուսի անունը մեզ համար կանչ է՝

հավատքով ապրելու,

խոնարհությամբ քայլելու։

Թող Քրիստոսի սուրբ անունը միշտ լինի մեր շրթունքներին, մեր սրտերում իբրև կյանքի վկայության հորդահոս աղբյուր։

Դիտվել է՝ 492

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանում իշխանափոխության ոչ մի նախադրյալ չկա

Իրանում իշխանափոխության ոչ մի նախադրյալ չկա

Ինչ սահմռկեցուցիչ վերնագրերով նյութեր ասես, որ չի գրվում Իրանի մասին
Իսկ ի՞նչ կլինի Իրանում:
Ոչ մի արտառոց բան: Դրսի աջակցությունը ստացած բունտը կճնշվի:
Նախագահը, որպես մասսայական անկարգություններին ստվերային աջակցող, կհեռացվի պաշտոնից...

Սոցցանցային գրառումներ

Հետո թելը վերջացավ, ու ես հրաժեշտ տվեցի մանկությանը
Հետո թելը վերջացավ, ու ես հրաժեշտ տվեցի մանկությանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.