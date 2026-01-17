Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Պետք է սրանց իշխանությանը վերջ տրվի այս տարի

Պետք է սրանց իշխանությանը վերջ տրվի այս տարի

Պետք է սրանց իշխանությանը վերջ տրվի այս տարի
14.01.2026 | 11:15

Փաստորեն Նիկոլը ՀՀ «հպարտ» քաղաքացիներից թաքուն, «հույժ գաղտնի» (հղումը՝ Հ․Գ․-ում) որոշում է ստորագրել, որով պետական բյուջեից 3 միլիարդ դրամ (մոտ 7 800 000 դոլլար) գումար է հատկացրել իր թիմակիցներին պարգևատրելու համար:

Գումարները բաշխվել են այսպես`

- բաժնի պետերը ստացել են մոտ 1,5–2 միլիոն դրամ,

- վարչության պետերը՝ 2,5–3 միլիոն դրամ,

- փոխնախարարները՝ 3,5–4,5 միլիոն դրամ,

- նախարարները՝ մինչև 6–7 միլիոն դրամ։

Բայց երբ խոսքը գնում էր թոշակառուի 12 000 դրամի մասին, այդ ժամանակ Փաշինյանը ասեց, թե թոշակառուն չի կարող խելամիտ ծախսել այդ 12 000 դրամը։ Բայց իրենք իհարկե շատ լավ, կարող են վայելել միլիոնները պետական բյուջեի հաշվին։

Հիմա որ թոշակառուն է պատրաստ այս իշխանությանը սատարել...

Ձև չկա, պետք է սրանց իշխանությանը վերջ տրվի այս տարի։

Արմեն ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Հ․Գ․

Հղումը՝ https://ishkhanutyun.am/hy/1619...

Դիտվել է՝ 689

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.