Սուրբ մասունքի ընծայաբերում

Պատմաբան, գրող, հրապարակախոս, Վատիկանում հավատարմագրված լրագրող, գերմանացի կաթոլիկ հավատավոր Միքայել Հեզեմանը (հեղինակ է ավելի քան 50 գրքի, որոնց մեծ մասը նվիրված է Սուրբ Եկեղեցուն, պապերին և հոգևոր գործիչներին, քրիստոնեության պատմությանը ևն), ի նշան իր ակնածանքի և սիրո հանդեպ Հայոց Եկեղեցին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետին է ընծայաբերել Սբ Բարդուղիմեոս առաքյալի հնամենի մասունքարանը՝ կնքված Հռոմեակաթոլիկ Եկեղեցու կարդինալական կնիքով:
Մասունքարանը, Հայրապետական օրհնությամբ, կպահվի Սուրբ Էջմիածնի Գանձատանը՝ մաս կազմելով Մայր Աթոռի սրբոց մասունքների:
Տնօրենություն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների