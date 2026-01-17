Իսկ գերագույն գլխավոր խեղկատակը թմբուկ է ծեծում

Մեր հարևանության մեջ նոր պատերազմի բռնկումը ժամերի կամ, լավագույն դեպքում, օրերի հարց է:
ԱՄՆ-ն ու եվրոպական մի շարք երկրներ իրենց քաղաքացիներին կոչ են արել րոպե առաջ լքել Իրանի տարածքը:
Պատերազմի բռնկման դեպքում, ինչպես անցած ամռանը, իրանցիների հսկայական հոսք է արձանագրվելու դեպի Հայաստան:
Բայց ի տարբերություն անցած ամռան, եղանակային պայմանների հետ կապված հաստատ լինելու են լուրջ հարցեր ու խնդիրներ: Հատկապես նկատի առնելով ձմեռային եղանակին Իրան-Հայաստան ցամաքային ճանապարհի խիստ անբարենպաստ ու վտանգավոր պայմանները:
Իսկ այս ամենի ֆոնին մեր գերագույն գլխավոր խեղկատակը առավոտ կանուխ դեռ չզարթնած կամերայի առաջ նստած խալխի համար թմբուկ նվագելով էր զբաղված:
Ռոբերտ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ