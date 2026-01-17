Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
14.01.2026 | 12:24

Արամ Զավենովնան համբուրեց Ամենայն հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդի աջը:

Այն նույն Կաթողիկոսի, ում Արամ Զավենովնան ու իր քաղաքական պապա նիկոլը համաորւմ են ռուսական ագենտ, ԿԳԲ-ի գործակալի եղբայր, Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի առաջամարտիկ:

Այն նույն Վեհափառի, ում անունը իր աչքի առաջ զեղչվեց, երբ նիկոլը այցելեց կեղծ պատարագի:

Այն նույն Վեհափառի, ում հարազատ եղբայրը և եղբորորդին հիմա նստած են բանտում, Արամ Զավենովնայի կուսակցության անդամ Հարություն Մկրտչյանի դանոսի արդյունքում:

Ես չգիտեմ, կա՞ արդյոք հայերենում այսպիսի կերպարների անբարոյականությունը նկարագրող բառ:

Գերմաներենում կլինի:

Հաստատ:

Տիգրան ՔՈՉԱՐՅԱՆ

