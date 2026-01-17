Արամ Զավենովնան համբուրեց Ամենայն հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդի աջը:
Այն նույն Կաթողիկոսի, ում Արամ Զավենովնան ու իր քաղաքական պապա նիկոլը համաորւմ են ռուսական ագենտ, ԿԳԲ-ի գործակալի եղբայր, Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի առաջամարտիկ:
Այն նույն Վեհափառի, ում անունը իր աչքի առաջ զեղչվեց, երբ նիկոլը այցելեց կեղծ պատարագի:
Այն նույն Վեհափառի, ում հարազատ եղբայրը և եղբորորդին հիմա նստած են բանտում, Արամ Զավենովնայի կուսակցության անդամ Հարություն Մկրտչյանի դանոսի արդյունքում:
Ես չգիտեմ, կա՞ արդյոք հայերենում այսպիսի կերպարների անբարոյականությունը նկարագրող բառ:
Գերմաներենում կլինի:
Հաստատ:
Տիգրան ՔՈՉԱՐՅԱՆ