17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Իրանում իշխանափոխության ոչ մի նախադրյալ չկա

14.01.2026 | 13:09


Ինչ սահմռկեցուցիչ վերնագրերով նյութեր ասես, որ չի գրվում Իրանի մասին
Իսկ ի՞նչ կլինի Իրանում:
Ոչ մի արտառոց բան: Դրսի աջակցությունը ստացած բունտը կճնշվի:
Նախագահը, որպես մասսայական անկարգություններին ստվերային աջակցող, կհեռացվի պաշտոնից:
Թրամփը, խոսքի տերը լինելու համար, երևի թե կհարվածի իրանական անապատի ավազաբլուրներին, ու վերջ:
Իրանում իշխանափոխության ոչ մի նախադրյալ չկա: Ասենք, ոչ մեկի պետքը չի անիշխանական Իրանը, որը անպայմանորեն կբերի քաղաքացիական ռեգիոնալ
պատերազմի:
Իսկ իրեն շահ պատկերացնող Փեհլևի՞ն:
Նրան էլ կասեն՝ նախ կնոջդ վարքը կառավարիր, Իրանը կառավարելը քո գործը չէ։


Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Մեկնաբանություններ

Ասում են...

