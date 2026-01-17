Ինչ սահմռկեցուցիչ վերնագրերով նյութեր ասես, որ չի գրվում Իրանի մասին
Իսկ ի՞նչ կլինի Իրանում:
Ոչ մի արտառոց բան: Դրսի աջակցությունը ստացած բունտը կճնշվի:
Նախագահը, որպես մասսայական անկարգություններին ստվերային աջակցող, կհեռացվի պաշտոնից:
Թրամփը, խոսքի տերը լինելու համար, երևի թե կհարվածի իրանական անապատի ավազաբլուրներին, ու վերջ:
Իրանում իշխանափոխության ոչ մի նախադրյալ չկա: Ասենք, ոչ մեկի պետքը չի անիշխանական Իրանը, որը անպայմանորեն կբերի քաղաքացիական ռեգիոնալ
պատերազմի:
Իսկ իրեն շահ պատկերացնող Փեհլևի՞ն:
Նրան էլ կասեն՝ նախ կնոջդ վարքը կառավարիր, Իրանը կառավարելը քո գործը չէ։
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ