«Ապերախտ ժողովուրդ». ռուսները Սարդարապատի ճակատամարտում. Մեծ հաղթանակի մոռացված հերոսները

14.01.2026 | 14:02

Սարդարապատի ճակատամարտը, որը տեղի ունեցավ 1918 թվականի մայիսի 21-ից 26-ը, վճռորոշ իրադարձություն դարձավ հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Այս ճակատամարտում տարած հաղթանակը ոչ միայն կանխեց արարատյան հովտի հյուսիսային մասում հայոց ցեղասպանության կրկնությունը, այլև ստեղծեց պայմաններ մայիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության հռչակման համար։ Սակայն հերոսական էպոսի ստվերում մնում է ռուս սպաների և զինվորների նշանակալի մասնակցությունը, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայոց ազատության զոհասեղանին։

1917 թվականին Ռուսաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության հետևանքով Կովկասյան ռազմաճակատի փլուզումից հետո ռուսական զորքերի մեծ մասը լքեց Անդրկովկասը, սակայն որոշ սպաներ և զինվորներ մնացին և գիտակցաբար մասնակցեցին հայկական զինված ուժերի կազմավորմանը՝ կիսելով իրենց ճակատագիրը հայերի հետ։

1918 թվականի մարտին գեներալ Նազարբեկյանի հրամանատարությամբ կազմավորվեց Հայկական կորպուսը։

Կորպուսի շտաբի պետը գեներալ-մայոր Եվգենի Վիշինսկին էր, Գլխավոր շտաբի Նիկոլաևի ակադեմիայի շրջանավարտ, որը նախկինում հրամանատարել էր Կյանք-Գրենադիերական Երևանի գունդը։ Կորպուսի շտաբի անձնակազմի մեծ մասը նույնպես ռուսներ էին՝ կապիտան Շումովը, լեյտենանտներ Մեդվեդևը, Դվերնիցկին, Ներշովը և ուրիշներ։

Սարդարապատի ճակատամարտի ժամանակ ռուս սպաներն ու զինվորները ուս-ուսի կռվում էին հայերի հետ։ 5-րդ հայկական գնդում շտաբի պետը գնդապետ Ալեքսանդր Շնեուրն էր, իսկ պարտիզանական հրաձգային գնդի հրամանատարը՝ կազակ գնդապետ Ալեքսանդր Պերեկրեստովը։ Փոխգնդապետ Պավել Զոլոտարևը գլխավորում էր հայերից և ռուսներից կազմված 1-ին հատուկ հեծելազորային գունդը, որը կարևոր դեր խաղաց Սարդարապատ կայարանի ազատագրման գործում։

Առանձնահատուկ հիշատակման է արժանի գեներալ Եվգենի Վիշինսկին. Նա կռվել է ոչ միայն Սարդարապատի մոտ, այլև ավելի վաղ՝ Կարսում, Արդահանում և Ղարաքիլիսայում։

Բացի ռազմական տաղանդից, նա հետաքրքրություն էր ցուցաբերում ազգագրության և Անդրկովկասի նկատմամբ, որտեղ էլ ավարտեց իր կյանքը՝ մահացավ 1918 թվականի սեպտեմբերի 30-ին և թաղվեց Դիլիջանի ռուսական եկեղեցու բակում։ Այնտեղ է հանգչում նաև Սարդարապատի հերոս գնդապետ Պերեկրեստովը։

Բաշ-Ապարանի ճակատամարտում զորքերի հրամանատարությունը կատարում էր լեգենդար Դրոն, իսկ հայերի և ռուսների պարտիզանական գունդը՝ փոխգնդապետ Կորոլկովը։

Հետպատերազմյան տարիներին ռուս սպաները շարունակեցին ծառայել հայկական պետությանը։

Միխայիլ Զինկևիչը դարձավ բանակի շտաբի պետ, Նիկոլայ Կլիխը հրամանատարեց հրետանային գումարտակ, իսկ գեներալներ Կազիմիրսկին, Տիմչենկոն, Խոմելկովը և ուրիշներ կանգնած էին հայկական բանակի կազմավորման ակունքներում։

Սարդարապատի ճակատամարտը հերոսական համագործակցության օրինակ է։

Ռուսների մասնակցությունը այս ճակատամարտին վկայում է այն մասին, որ նույնիսկ կայսրությունների փլուզման ողբերգական պայմաններում կարող է ծնվել պատվի, փոխօգնության և համընդհանուր մարդկային արժեքների վրա հիմնված դաշինք։

«Իմ Արցախ»-ի ՖԲ էջից

Հ.Գ.

Հայաստան-Ռուսաստան դաշինքին այլընտրանք չկա:

Մեր ազգային շահից է բխում կազմել հայ-ռուսական դաշինք:

