Հայոց Եկեղեցու դեմ մղվող պայքարի նպատակը

Հիշու՞մ եք այս նկարը. 2014 թվական, Պապը այցելում է Միջին Արևելք, Իսրայել։ Ֆրանցիսկոս պապը համբուրում է Դեյվիդ Ռոքֆելլերի ձեռքը, ում թիկունքում կանգնած է Հենրի Քիսինջերը։
Այդ ժամանակ Պապը հայտարարեց, որ հրեաները քրիստոնյաների ավագ եղբայրներն են և հավատակից քույրերը։
Հայոց Եկեղեցուց պահանջվում է այս հնազանդությունն ու կռացած համբույրը։ Քաղաքական առումով Հայաստանն արդեն իսկ հրեական պրոտեկտորատ է՝ սկսած 1990-ականներից և հատկապես 2018-ից հետո։
Այժմ հերթը հազարամյա Հայոց Եկեղեցունն է։
Նիկոլի կճոները պիտի ընտրեն այնպիսի Կաթողիկոս, ով կհամբուրի հրեական ձեռքը, մեր դեպքում ոտք են դեմ տալու։
Արցախն հանձնել են, եթե Եկեղեցին հանձնեցինք, գոյատևման շանս չունենք։
Սթափվեք։
Արա Արայան