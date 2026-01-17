Պահանջիր Իմ զորությունը
14.01.2026 | 21:59
Թուլացրու՛ քեզ, խաղաղվի՛ր. Մի՛ լարվիր և իզուր մի՛ վախենա: Ամեն ինչ լավ կլինի:
Ինչու՞ զուր վախենալ փոփոխություններից, երբ կյանքդ Ինձ է պահ տրված. Աստծո մոտ, որ երբեք չի փոխվում. Ես նույնն եմ երեկ, այսօր և հավիտյան:
Նշանակում է` պետք է սովորես իրոք ծանր լինել և տիրանալ հոգու հավասարակշռությանը` այս երերուն ու փոփոխական աշխարհի մեջ:
Պահանջի՛ր Իմ զորությունը:
Այսօր քոնն է այն նույն ուժը, որով Ես դևեր դուրս հանեցի: Օգտագործի՛ր այն, այլապես` ե՛տ կվերցնեմ: Օգտագործիր այն շարունա՛կ:
Որքան էլ պահանջես, շատ չէ՛: Երբեք մի՛ մտածիր, թե շատ ես զբաղված: Քանիցս վերադառնաս Ինձ և գործից հետո լցվես Իմ զորությամբ, ո՛չ մի գործ չի կարող հոգնեցուցիչ ու չափից ավելի լինել քեզ համար:
Իմ ուրախությու՛նն եմ տալիս քեզ:
Ապրի՛ր նրա մեջ:
Ընկղմի՛ր քո հոգին այդ պայծառության մեջ և ճառագայթի՛ր, ցոլա՛, տարածելով փոխանցի՛ր ուրիշներին:
