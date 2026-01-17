Թրամփը ողջ պատմության ընթացքում երկրորդ Հիտլերն է, նրա օրոք Երրորդ համաշխարհայինի ռիսկն ավելի բարձր է, քան նույնիսկ Բայդենի ժամանակ

Գնալով տագնապալի լուրեր են ստացվում մեր հարևան ու բարեկամ Իրանի վրա ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանով Միացյալ Նահանգների հնարավոր նոր հարձակման մասին, որն այս անգամ կարող է վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի՝ Իրանի համար աղետալի, Հայաստանի և մնացյալ աշխարհի համար ծանր հետևանքներով:
Թրամփը մարդկության ողջ պատմության ընթացքում երկրորդ Հիտլերն է, նրա օրոք Երրորդ համաշխարհային պատերազմի և միջուկային սպառազինության կիրառման ռիսկն ավելի բարձր է, քան նույնիսկ այլասերվածների հովանավոր և ճիվաղ Բայդենի նախագահության շրջանում: ԱՄՆ- ի ներկայիս նախագահը համատեղում է շովինիստի, միջազգային ահաբեկչի, դերասանի, ագրեսորի, զավթիչի և քաղաքական խուլիգանի հատկանիշները: Մի առիթով արդեն գրչել եմ, որ ջհուդամասոնների ստեղծած ու նրանց մկանունքը հանդիսացող այդ պետությունը՝ ԱՄՆ-ը, որն այժմ էլ իրեն դրսևորում է որպես միջազգային ժանդարմ, չի կարող լավ նախագահ ունենալ՝ լինի նա դեմոկրատ, թե հանրապետական: ԱՄՆ-ի լավ նախագահը չորս տախտակի միջև գտնվողն է:
Քիչ առաջ «Известия»-ի փոխանցմամբ , «Reuters» գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, տեղեկացել է առաջիկա մեկ օրվա ընթացքում Իրանի վրա ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակման մասին: ԱՄՆ-ը կարող է գրոհել Իրանին առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում:
«Երկու եվրոպացի պաշտոնյայի հայտարարել է, որ ԱՄՆ ռազմական միջամտությունը հավանական է թվում, նրանցից մեկը հայտարարել է, որ այն կարող է տեղի ունենալ առաջիկա 24 ժամում»,- նշված է հրապարակման մեջ:
Ըստ պարբերականի, նաև իսրայելցի պաշտոնյան է հայտնել, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է հարվածել Իրանին, «չնայած ծավալը և ժամկետը դեռ որոշված չեն»:
Կատարում գտնվող, ԱՄՆ-ի և Արաբական Միացյալ էմիրությունների ռազմաօդային ուժերի կողմից օգտագործվող Ալ- Ուդեյդ ամերիկյան ավիաբազայի անձնակազմի մի մասը Մերձավոր արևելքում իրադրության սրման պատճառով նույն օրը լքել է այն՝ զգուշանալով Իրանի պատասխան հրթիռային հարվածներից: Հստակեցվել է, որ 2025թ. հունիսին Իրանին ԱՄՆ-ի ավիահարվածների նախաշեմին ամերիկացի որոշ զինծառայողներ նույնպես դուրս են բերվել Մերձավոր Արևելքի ռազմակայաններից։
Մեկ օր առաջ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնա Թրամփը կոչ էր արել Իրանում ցուցարարներին գրավել երկրի պետական հաստատությունները: Նա հավելել էր, որ չեղարկել է Իրանի իշխանությունների հետ նախկինում պլանավորված բոլոր շփումներն «այնքան ժամանակ, քանի դեռ ցուցարարների անիմաստ սպանությունը չի դադարել»: ԱՄՆ-ի նախագահը նաև խոստացել է, որ ցուցարարների օգնությունն «արդեն ճանապարհին է»:
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լիվիտը հունվարի 12-ին հայտարարել էր, որ Թրամփը չի վախենա ամերիկյան ռազմական ուժն օգտագործել Իրանի դեմ, եթե դա պահանջեն հանգամանքները: Նա հաստատել է, որ Իրանի կառավարության ներկայացուցիչներից մեկը կապի է դուրս եկել ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվեն Ուիթքոֆի հետ և հայտնել է Թեհրանի հրապարակային հայտարարություններից տոնով էականորեն տարբերվող դիրքորոշում:
Թրամփը, ինչպես Նիկոլ հայադավը, աչքի է ընկնում ստախոսությամբ ու դրանում լկտիության ռեկորդներ սահմանելով, իր խոսքը հաճախակի և անամոթաբար փոխելով, պարբերաբար հակասելով նախկինում արած իր իսկ հայտարարություններին: Եթե հիշում եք, իշխանության գալով ու նույնիսկ դեռ նախընտրական խոստումների շրջանում Թրամփը հայտարարեց, թե ԱՄՆ-ը կենտրոնանալու է իր ներքին խնդիրների լուծման վրա և այլևս չի միջամտելու այլ պետությունների ներքին գործերին, չի զբաղվելու դրանցում գունավոր հեղափոխություններ, հեղաշրջումներ կազմակերպելով: Մինչդեռ այն, ինչ վերջին օրերին տեղի է ունենում Իրանում, հենց Իրանում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի, թերևս նաև Մեծ Բրիտանիայի կազմակերպած գունավոր հեղաշրջման փորձն է, որն արդեն իսկ թափված արյունը նկատի ունենալով, կարելի է անվանել կարմիր հեղափոխություն: ԱՄՆ-ը և Իրանի արտերկրյա մյուս թշնամիներն օգտվելով Իրանում արևմտյան, հատկապես, ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով առաջացած ծանր իրավիճակի (կտրուկ և հսկայական գնաճ, կարճ ժամանակաընթացքում ազգային վճարամիջոցի արժեզրկում շուրջ 70 կամ այս պահին գուցե ավելի անգամ) արդյունքում բնակչության մի մասի դժգոհությունից և ընդվզումից, Իրանի իշխանությանը տապալելու նպատակով, գործի են դրել երկրում գտնվող իրենց հինգերորդ շարասյանը, ինչն Իրանի իշխանություններին ստիպել է դիմել համապատասխան քայլերի և ինքնապաշտպանության՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանության կորուստ թույլ չտալու համար:
ԱՄՆ-ը, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանն Իրանում գտնվող իրենց քաղաքացիներին արդեն կոչ են արել անհապաղ լքել երկրի տարածքը…
Ստեղծված իրավիճակը պահանջում է Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից անհապաղ ու համատեդ հակազդեցության միջոցներ՝ կտրուկ և ազդեցիկ գործողություններ, որպեսզի կանխվի իրեն համաշխարհային ժանդարմի դեր վերապահած ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի ավերումը, հակառակ պարագայում այն, ինչ կարող է կատարվել Իրանի հետ, կլինի Ռուսաստանի և Չինաստանի հերթական աշխարհաքաղաքական պարտությունը, որն առաջիկայում բախտորոշ նշանակություն կարող է ունենալ նաև հենց այդ պետությունների համար: ԱՄՆ-ի ու նրա գլխավորած հավաքական Արևմուտքի կողմից միբևեռ աշխարհակարգի հաստատման ճանապարհին հաջորդ զոհերը կարող են նրանք լինել՝ պետությունը ներսից պայթեցնելու ու ներքին ճգնաժամի բարձրակետի ժամանակ արտաքին ռազմական ագրեսիայի նույն սցենարով:
Շարունակելի
Արթուր Հովհաննիսյան