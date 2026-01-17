Միրզոյան արոյի հիմնարկից հաղորդում են, որ ռուբինյան կարոյի վաստակը, որը նշանակվել է հայկական կողմի բանագնաց՝ թուրքերի հետ բանակցություններում, այսօր (14․01․2026) հանդիպել է թուրք ներկայացուցչի՝ Սերդար Քըլըչի հետ։ «Կառուցողական մթնոլորտում է կայացել առաջին հանդիպումը»,- ասում են միրզոյան արոյի գրասենյակից։
Եվ չեն խաբում․ ո՞նց կարող է կառուցողական չլինել մեկ դուքանի երկու աշխատողների հանդիպումը, որոնք ձգտում և ծառայում են նույն նպատակին։
Սպասենք ռուբինյան ռուբոյի դիվանագիտական ձեռքբերումներին և հուսանք, որ այս անգամ սխալ կոճակ չի սեղմի և անհարմար դրության մեջ չի դնի վերադասին։
Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ