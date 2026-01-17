Մեր դիմաց ոչ մի սահման չունեցող ոչնչություններ են, որոնց դեմ մենք փորձում ենք պայքարել 19-րդ դարի ռոմանտիկ դուելյանտների կանոններով

2021 թվականի ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ Ադրբեջանից գերիներ վերադարձվեցին:
Տվյալ դեպքում ընտրություններին դեռ 5 ամիս կա, բայց արդեն ստիպված են «սնուցել» սրանց, որովհետև շատ լավ գիտեն իրերի իրական վիճակը:
Միջանցքը, ներդրումները, բենզինն ու ցորենը, գերիներն ու խաղաղությունը ընդամենը թմրանյութեր են, որոնք միտված են ևս մեկ անգամ լեգիտիմացնել մեր օկուպացիոն վարչակազմը: Հայերը պետք է ևս մեկ անգամ գնան ու իրենց քվեով հաստատեն, որ հենց սա էր իրենց ուզած Հայաստանը...
Սակայն այս խնդիրը գնալով դժվարանում է, ինչն էլ խաղացողներին դրդում է ֆալշստարտերի, որոնցից ամենացցունը եկեղեցու դեմ պայքարի վաղաժամ մեկնարկն էր:
Բոլորս պիտի հասկանանք մեկ կարևոր բան` սրանք էն մարդիկ են, որ հինգ տարի գերի կպահեն Բաքվի բանտում, որ հետո ազատումը թանկով խուրդեն ժողովրդի վրա: Պետք եղավ էլի գերի կտան, հողեր կհանձնեն ու 5 տարի հետո ընտրություններից առաջ հերոսաբար «կազատագրեն»: Արանքում զոհեր, խեղված ճակատագրեր, ոչնչացված մշակույթ, պղծված պատմություն...
Սրանք էս են, հետևաբար իրանց դեմ պայքարը պետք է լինի համարժեք։
Արթուր ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ