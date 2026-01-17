Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » ՈՒռճացրին և հանրային կարծիքում փորձեցին ամրապնդել գոյություն չունեցող ռուսական միջամտության թեզը

ՈՒռճացրին և հանրային կարծիքում փորձեցին ամրապնդել գոյություն չունեցող ռուսական միջամտության թեզը

ՈՒռճացրին և հանրային կարծիքում փորձեցին ամրապնդել գոյություն չունեցող ռուսական միջամտության թեզը
15.01.2026 | 15:32

Վլադիմիր Սոլովյովի ասածների հետ կապված խոսակցությունները ցույց տվեցին Հայաստանի անվտանգության և ինքնիշխանության իրական խնդիրների վերաբերյալ բովանդակային քննարկումների բացակայությունը։

Սոլովյովի ասածները իշխանություններն օգտագոդծեցին ամրապնդելու համար այն հորինված թեզը, որ Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ կա Ռուսաստանից։

Այնինչ, ի տարբերություն Արևմուտքի, Ռուսաստանը ներքին գործերին միջամտելու պրակտիկա չունի, Ռուսաատանի ղեկավարությունն էլ դրանով չի զբաղվում։

Այդ դեպքում անհասկանալի է ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչների կողմից մասնավոր անձ հանդիսացող Սոլովյովի ասածներին անդրադառնալու իմաստը։ Այն միայն օգնեց ավելի ուռճացնել և հանրային կարծիքում ամրապնդել գոյություն չունեցող ռուսական միջամտության մասին թեզը։

Օբյեկտիվ երևալու (տեսեք, որ Արևմոտքին էլ ենք պատասխանում, Ռուսաստանին էլ), այլ ոչ թե օբյեկտիվ լինելու պրակտիկան միայն օգնում է իշխանություններին իրենց կեղծ թեզերը ամրապնդելու, իսկ Արևմուտքին՝ Ռուսաստանի դեմ պատերազմում Հայաստանը զոհաբերելու գործը ավելի արագ իրագործելու համար։

Հայկ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Դիտվել է՝ 523

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.