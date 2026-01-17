Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Միացյալ Նահանգների նպատակը մեկն է՝ թուլացնել Չինաստանը որպես գլոբալ մրցակից

Միացյալ Նահանգների նպատակը մեկն է՝ թուլացնել Չինաստանը որպես գլոբալ մրցակից

Միացյալ Նահանգների նպատակը մեկն է՝ թուլացնել Չինաստանը որպես գլոբալ մրցակից
15.01.2026 | 17:15

ԱՄՆ-ի կողմից իրականացվող «սանկցիաների պատերազմը» ունի հստակ թիրախներ՝ Չինաստանն ու Իրանը, բայց առաջնայինը, միանշանակ, Չինաստանն է։ Վաշինգտոնի ռազմավարական նպատակը Պեկինի տնտեսական ու էներգետիկ հնարավորությունների սահմանափակումն է։

Հենց այդ պատճառով ԱՄՆ-ը փորձում է ցանկացած գնով վերահսկողություն հաստատել իրանական էներգետիկ պաշարների նկատմամբ․ Իրանի նավթն ու գազը Չինաստանի համար կենսական նշանակություն ունեն, և այդ կախվածությունն է, որ Վաշինգտոնը փորձում է վերածել ճնշման գործիքի։

Իրանի հիմնական առևտրային գործընկերը Չինաստանն է, երկրորդը՝ Թուրքիան։ ԱՄՆ-ի վերջին հայտարարությունը՝ Իրանի հետ առևտուր իրականացնողների նկատմամբ 25% տարիֆ կիրառելու մասին, իրականում հարված է ոչ միայն Թեհրանին, այլև, առաջին հերթին, Չինաստանին և տարածաշրջանային առևտրային շղթաներին։

Ըստ էության, նմանօրինակ սանկցիաներ կիրառելն առաջին հերթին միջոց է, ոչ թե նպատակ, իսկ տվյալ դեպքում նպատակը մեկն է՝ թուլացնել Չինաստանը որպես գլոբալ մրցակից։ Ասեմ ավելին՝ ԱՄՆ-ի անվտանգության ռազմավարության մեջ Չինաստանը ձևակերպված է որպես թիվ մեկ վտանգ, այնպես որ, հետևությունները թողնում եմ ձեզ:

Արմեն Հովասափյան

