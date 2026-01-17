Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Իրանական բանակը մարտական բարձր պատրաստության վիճակում է` ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակմանը դիմակայելու համար

Իրանական բանակը մարտական բարձր պատրաստության վիճակում է` ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակմանը դիմակայելու համար

Իրանական բանակը մարտական բարձր պատրաստության վիճակում է` ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակմանը դիմակայելու համար
15.01.2026 | 17:58

Երկու օր առաջ Իրան էր մեկնել Հայաստանի դիվանագիտական հիմնադրամի մեր գործընկերը` տեղում ուսումնասիրելու իրավիճակը, հայկական համայնքի հետ խոսելու և իրական տեղեկություններ բերելու։

Քանի որ Հայաստանի կառավարությունը ունակ չէր իր քաղաքացիներին ապահովելու հարևան Իրանի ու հատկապես մեր հայրենակիցների մասին ճշմարիտ տեղեկատվությամբ, այդ դերը իր վրա վերցրեց Հայաստանի դիվանագիտական հիմնադրամը, որի տնօրենը ես եմ։

Hունվարի 14-ի երեկոյան Թեհրանից վերադարձած մեր գործընկերը պատմեց իրանական իրավիճակի մասին։

Հարևան երկրում կառավարության վերահսկողության տակ են բոլոր ենթակառուցվածքները, բողոքի ցույցերը գրեթե ամբողջությամբ մարված են, որոշ սահմանափակումներով գործում է ցամաքային և օդային հաղորդակցությունը, բայց զորքը անընդհատ տեղաշարժի մեջ է, իրանական բանակը բերված է մարտական բարձր պատրաստության վիճակի` ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր հարձակմանը դիմակայելու համար։

Հայկական համայնքի որոշ անդամների հետ կապի շնորհիվ տեղեկացել է, որ մեր հայրենակիցներին որևէ վտանգ չի սպառնում, թեպետ եղել են բողոքի ցույցերին մասնակցած ու վիրավորում ստացած որոշ հայեր, նույնիսկ մեկ սպանվածի մասին է խոսվում։

Քանի որ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը և ԱԳՆ-ն բողոքում են, թե չեն կարողանում կապ հաստատել Իրանի մեր հայրենակիցների հետ, տեղեկացնեմ, որ Թեհրանում ՀՀ դեսպանության վիճակը նորմալ է, բողոքներ չկան, մեր դիվանագիտական կորպուսը բարևներ է ուղարկել Հայաստանի անկարող կառավարությանը։

Չնայած դրան, Իրանում մեծ է ԱՄՆ-ի կողմից հարձակման վտանգի սպասումը։ Զինտեխնիկայի տեղաշարժը շատ է։

Հնարավոր է, որ Իրանը, անվտանգության նկատառումներով, առաջիկա ժամերին ընդհանրապես դադարեցնի օդային հաղորդակցությունը։ Այս պահին դեռևս բաց է Իրանի օդային տարածքը, բայց Հայաստանի հետ վերջին թռիչքները չեղարկվել են։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 600

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.