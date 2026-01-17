Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
15.01.2026 | 18:30

Իմ մանկությունը ստեղից ա դուրս եկել։ Ժամանակն էն անիվն էր, որն օրացույցի նման պտտում էր կոճը, ու կախարդական ասեղներն իմ կյանքի թելով նուրբ գործվածքի վրա ուրվագծում էին իմ մանկության ուղին, իմ հեքիաթներն ու խաղերը, ուրախություններն ու տխրությունները, լացն ու ծիծաղը։ Գիշերը կարի մեքենան օրորոցային էր երգում իմ համար։ Իսկ երբ անիվը չէր պտտվում, ժամանակն էլ էր կանգ առնում։ Ես չէի զարմանում. դա սովորական բան էր։

Հետո թելը վերջացավ, ու ես հրաժեշտ տվեցի մանկությանը։ Կարի մեքենան ծանր էր, չկարողացա հետս վերցնել, ու մնաց մանկության մեջ։

Հենրիկ Պիպոյան

