Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանն ասում է.
1. Հուսով եմ՝ մենք կտեսնենք «Զանգեզուրի միջանցքի» իրականացումն այնպես, ինչպես դա ուզում է Ադրբեջանը։
2. Հայաստանին մնացել է միայն մի քանի բան անել։
3. Հունիսին Հայաստանում ընտրություններ են անցկացվելու... Մենք անկեղծորեն աջակցում ենք Փաշինյանի կառուցողական դերին այս հարցում։
Մայր Աթոռի դռանը քացի տվողներ, կեղծ պատարագների շարքեր, «բարեփոխիչ» եպիսկոպոսներ, քաղաքականությամբ չզբաղվողներ, «հա, Նիկոլը լավը չի, բա ո՞վ» ասողներ, ՀՀ դեմ «հիբրիդային պատերազմի մասին», հիմա հասկանո՞ւմ եք, թե ձեր մասնակցությամբ ի´նչ են անում բոլորիս հետ։ Թե՞ ձեռնտու է շարունակել թատրոնը, որի անունը ձեր առաջնորդը դրել է «ինքնիշխանություն»։ Սա՞ նկատի ունեք՝ ինքնիշխան Հայաստան ասելով։
Վահե Հովհաննիսյան