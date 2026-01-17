Բարեկամ՝ տանջանքի մեջ
Առօրյա տանջանքը` ջանք թափելը, շատ ավելի է գնահատվում, քան ոգևորության պահին բարձունքների տիրանալը:
Ամեն օր Իմ Կամքին լռելյայն հնազանդվելը, անապատային հարթության վրա, ավելի կարևոր է, քան երբեմն-երբեմն պայծառակերպության լեռը բարձրանալը:
Չկամի տեղ, որ հարատևելը այնքան կարևոր լինի, որքան հոգևոր կյանքի մեջ:
Երկնի Արքայության համար կրած տանջանքն է, որ ապահովում է Իմ մտերիմ բարեկամությունը:
Ես Տերն եմ փոքր բաների. փոքր պատահարների Աստվածության տնօրինողը:
Չկա օրվա մեջ մի այնպիսի իրողություն, որ Իմ ծրագրի մասը չկազմի: Խճանկարի մեջ տեղադրված փոքր քարերը մեծ դեր են կատարում: Հրճվի՛ր Իմ ներկայությամբ:
Հրճվանքը Աստվածային այն միակցող նյութն է, որ ապահովում է Իմ խճանկարի ներդաշնակությունն ու գեղեցկությունը:
