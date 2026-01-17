Աղոթարան
Տե՛ր իմ Աստված,
այս օրվա շեմին կանգնած՝ Քեզ եմ հանձնում իմ հոգին։
Գիտեմ՝ կյանքում լինում են թե՛ լուսավոր, թե՛ մռայլ օրեր, բայց հավատում եմ, որ ոչ մի ամպ չի մնում հավիտյան։
Տո՛ւր ինձ համբերող սիրտ,
որպեսզի չտկարանամ դժվարությունից
և չհուսահատվեմ նեղությունների առաջ։
Արարիչ,
Թող այս օրը սկսվի Քո ներկայությամբ,
շարունակվի Քո խաղաղությամբ
և ավարտվի Քեզ շնորհակալությամբ։
Ողջ հոգով փառաբանում եմ Քո Աստվածությունը այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
