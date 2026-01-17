Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Ասեմ՝ որն է արդարադատությունը, ինչ է արդարությունը

Ասեմ՝ որն է արդարադատությունը, ինչ է արդարությունը
16.01.2026 | 11:47

Էն օրը իրավունքի կարկառուն փիլիսոփան հարց էր տալիս` իսկ ո՞րն է արդարադատությունը, իսկ ի՞նչ է արդարությունը:

Ասեմ` արդարությունն ու արդարադատությունն էն ա, երբ ցմահ դատապարտված սիրացի մարդասպան, վարձկան ահաբեկիչներն ազատ են արձակվում, իսկ երկու անմեղ արքեպիսկոպոս բանտում են:

Կամ, ասենք, համացանցում մարդկանց ամենապիղծ հայհոյանքը տվող ու փող պահանջող «Լևոն Արքային» տնային կալանք են տալիս, իսկ Նարեկին ու Վազգենին, որոնք ընդամենը իրենց պատիվն են պաշտպանել, կալանավայրում են պահում:

Կամ, ասենք, Արթուր Հովհաննիսյանի նման «ականջ ու լեզու կտրողը» անգամ քննչական չի կանչվում, իսկ Վահագն Չախալյանի նման հայրենասեր մարդը հանիրավի բանտում է:

Ա՛յ էդ է արդարությունը:

Կամ ասենք դու 12 մլն դրամ պարգևավճար ստանաս ու իմանաս` թե ուր ծախսես, իսկ թոշակառուն 10 հազար ավելի չստանա, որովհետև չգիտի, թե ոնց ծախսի:

Էս էլ արդարությունն է:

Կորյուն ՍԻՄՈՆՅԱՆ

