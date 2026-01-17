Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » «Իրենք անվանում են TRIPP, իսկ մենք՝ Զանգեզուրի միջանցք»

16.01.2026 | 11:52

Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է. «Թուրքիան ցանկանում է, որ «Զանգեզուրի միջանցքն» իրականացվի Ադրբեջանի ցանկություններին համապատասխան»։

«Թուրքիայի համար շահավետ է դեպի թյուրքական աշխարհ և Կենտրոնական Ասիա դուրս գալ «Միջին միջանցքի» միջոցով։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Երբ Հայաստանի արտգործնախարարը ԱՄՆ-ում էր, հրապարակվեց մի փաստաթուղթ, որն իրենք անվանում են TRIPP, իսկ մենք՝ Զանգեզուրի միջանցք։

Մենք մանրակրկիտ վերլուծել ենք այդ փաստաթուղթը։ Մոտ երկու ժամ քննարկել ենք այն իմ ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ և պարզել, թե ինչպես է Ադրբեջանը վերաբերվում դրան։ Քանի որ նրանց տեսակետը կարևոր է։ Մենք այդ մասին տեղեկացրել ենք նաև մեր նախագահին»:

