Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է. «Թուրքիան ցանկանում է, որ «Զանգեզուրի միջանցքն» իրականացվի Ադրբեջանի ցանկություններին համապատասխան»։
«Թուրքիայի համար շահավետ է դեպի թյուրքական աշխարհ և Կենտրոնական Ասիա դուրս գալ «Միջին միջանցքի» միջոցով։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Երբ Հայաստանի արտգործնախարարը ԱՄՆ-ում էր, հրապարակվեց մի փաստաթուղթ, որն իրենք անվանում են TRIPP, իսկ մենք՝ Զանգեզուրի միջանցք։
Մենք մանրակրկիտ վերլուծել ենք այդ փաստաթուղթը։ Մոտ երկու ժամ քննարկել ենք այն իմ ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ և պարզել, թե ինչպես է Ադրբեջանը վերաբերվում դրան։ Քանի որ նրանց տեսակետը կարևոր է։ Մենք այդ մասին տեղեկացրել ենք նաև մեր նախագահին»:
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ