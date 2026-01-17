Թրամփի TRIPP-ի մասին խոսելիս՝ բոլորը մոռանում կամ շրջանցում են ամենապարզունակ հարցերը

Օրինակ` կարո՞ղ է արդյոք միջին վիճակագրական ՀՀ քաղաքացին իր ավտոմեքենայով երկևեկել կամ իր ոտքերով քայլել TRIPP-ով: Շատ որոշակի` կարո՞ղ է, թե՞ չի կարող: Կամ` կարո՞ղ է արդյոք միջին վիճակագրական քաղաքացին տնամերձ կամ գյուղատնտեսական նշանակության հող գնել TRIPP-ի տարածքում: Շատ որոշակի` կարո՞ղ է, թե՞ չի կարող: Ի վերջո` արդյո՞ք TRIPP-ի տարածքում լինելու են, օրինակ` ՀՀ ՆԳՆ-ի պարեկներ, արագաչափեր և տեսախցիկներ: Կրկին շատ որոշակի` լինելու՞ են, թե՞ չեն լինելու:
Բոլորս վիճում ենք` միջա՞նցք, թե՞ ուղի, անվճա՞ր, թե՞ վարձակալություն, Ադրբեջա՞ն, թե՞ Հայաստան, ԱՄՆ՞, թե՞ Թուրքիա: Սովորաբար, այսօրինակ գլոբալ հարցերում մանիպուլացնելը դյուրին է: Այդ իսկ պատճառով, խնդրին պետք է նայել այլ տեսանկյունից: Մասնավորապես`
Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան, ես ցանկանում եմ TRIPP-ում հող գնել: Կարո՞ղ եմ, թե՞ չեմ կարող:
Ես ցանկանում եմ առանց որևէ հիմնավոր պատճառի օրուգիշեր քայլել TRIPP-ի ողջ երկայնքով: Կարո՞ղ եմ, թե՞ չեմ կարող:
Եթե ցանկանում եք հասկանալ TRIPP-ի դերն ու նշանակությունը շատ որոշակի հարցեր բարձրացրեք և մի վախեցեք, քանզի վատագույն դեպքում մենք կհայտնվենք գետտոյում:
Կարեն Հեքիմյան