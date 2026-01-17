Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Թրամփի TRIPP-ի մասին խոսելիս՝ բոլորը մոռանում կամ շրջանցում են ամենապարզունակ հարցերը

16.01.2026 | 11:58

Օրինակ` կարո՞ղ է արդյոք միջին վիճակագրական ՀՀ քաղաքացին իր ավտոմեքենայով երկևեկել կամ իր ոտքերով քայլել TRIPP-ով: Շատ որոշակի` կարո՞ղ է, թե՞ չի կարող: Կամ` կարո՞ղ է արդյոք միջին վիճակագրական քաղաքացին տնամերձ կամ գյուղատնտեսական նշանակության հող գնել TRIPP-ի տարածքում: Շատ որոշակի` կարո՞ղ է, թե՞ չի կարող: Ի վերջո` արդյո՞ք TRIPP-ի տարածքում լինելու են, օրինակ` ՀՀ ՆԳՆ-ի պարեկներ, արագաչափեր և տեսախցիկներ: Կրկին շատ որոշակի` լինելու՞ են, թե՞ չեն լինելու:

Բոլորս վիճում ենք` միջա՞նցք, թե՞ ուղի, անվճա՞ր, թե՞ վարձակալություն, Ադրբեջա՞ն, թե՞ Հայաստան, ԱՄՆ՞, թե՞ Թուրքիա: Սովորաբար, այսօրինակ գլոբալ հարցերում մանիպուլացնելը դյուրին է: Այդ իսկ պատճառով, խնդրին պետք է նայել այլ տեսանկյունից: Մասնավորապես`

Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան, ես ցանկանում եմ TRIPP-ում հող գնել: Կարո՞ղ եմ, թե՞ չեմ կարող:

Ես ցանկանում եմ առանց որևէ հիմնավոր պատճառի օրուգիշեր քայլել TRIPP-ի ողջ երկայնքով: Կարո՞ղ եմ, թե՞ չեմ կարող:

Եթե ցանկանում եք հասկանալ TRIPP-ի դերն ու նշանակությունը շատ որոշակի հարցեր բարձրացրեք և մի վախեցեք, քանզի վատագույն դեպքում մենք կհայտնվենք գետտոյում:

Կարեն Հեքիմյան

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
