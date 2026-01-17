Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Ցավալի է՝ ցուցադրելով շքեղը՝ նա խոսում է հասարակության համար հասկանալի լեզվով

Ցավալի է՝ ցուցադրելով շքեղը՝ նա խոսում է հասարակության համար հասկանալի լեզվով

Ցավալի է՝ ցուցադրելով շքեղը՝ նա խոսում է հասարակության համար հասկանալի լեզվով
16.01.2026 | 12:07

Փաշինյանն իր էջում հրապարակած բոլոր ռիլերում շարունակաբար ցուցադրում է իր ավտոշարասյունը, հիմա նաև «1» համարանիշով։

Այսօրը բացառություն չէր։ Երեք ռիլ, երեքում էլ այս պատկերը։ Ավտոկորտեժի կադրերը չեն մոնտաժվում, այլ հատուկ նկարահանվում են և ցուցադրվում տեսանյութերի սկզբում, դիտավորյալ։ Դա ես համարում եմ ոչ միայն ցուցամոլություն կամ թերարժեքության բարդույթ։

Սա մեկ մարդու խնդիր չէ միայն, այն նաև հանրության պահանջի արտացոլանքն է։

Մեր հասարակությունը սովոր է իշխանությանը տեսնել շքեղության մեջ։ Նա չի հավատում աղքատ իշխանավորին, չի վստահում համեստին։

Նրան պետք է թանկ մեքենա, թիկնազոր, փայլ, որովհետև տարիներ շարունակ սովորեցրել են, որ ուժը հենց այդպես է երևում։ Դրա համար հեղափոխությամբ իշխանության եկածները մի երկու անգամ մետրո, ավտոբուս նստեցին,

հետո սահուն անցան շքեղ մեքենաների։

Փաշինյանը սա շատ արագ յուրացրել է։ Նա հասկացել է խաղի կանոնը և խաղում է այն՝ առանց ավելորդ դիմադրության։ Ցուցադրելով շքեղը՝ նա խոսում է հասարակության համար հասկանալի լեզվով։

Ուզում է ասել՝ ես արժանի եմ ձեզ։ Իմ ի՞նչն է պակաս: Բոլորդ եք սիրում չէ՞ «գոլդ» համար։ Ուրեմն իմն ամենագոլդն է…սիրու՞մ եք խոնարհվել, «հաճախորդը» դառնալ ցոփ իշխանավորի, կդառնամ թիվ 1 «պադավատապետը», համեցեք ձեր հավատարմության երդումը տալու…

Ինձ համար ցավալին այն չէ, որ նա ցույց է տալիս շքեղ մեքենան՝ «գոլդ» համարով, ավտոշարասյունը, այլ այն է, որ այդ տեսարանի շահառուն՝ հասարակությունը, սա համարում է նորմալ, անհրաժեշտ ու անգամ պարտադիր։

Արմենուհի ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 301

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.