Իրանի շուրջ իրավիճակը գնալով սրվում է

ԱՄՆ-ը և Իսրայելը, ըստ էության, արդեն համաձայնեցրել են Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական հարվածի ծրագրերը։
Փաստացի միջազգային իրավունքի բացակայության և վերջին շրջանում «ողջախոհության քաղաքական սահմաններում» տեղի ունեցած տեկտոնական տեղաշարժերի պայմաններում Իրանի դեմ հարվածները թվում են գրեթե անխուսափելի։
Բողոքի ալիքը նվազում է, սակայն տեսականորեն «անհամաձայնների» կողմից Իրանում իշխանության զավթման ներուժը շարունակում է զգալի մնալ։
Միջազգային վերլուծական կենտրոնների զեկույցներից դատելով՝ իրանական իշխանությունները գտնվում են կրիտիկական լարվածության մեջ, քանի որ երկրի վրա ճնշումը հսկայական է։
Սա, իր հերթին, ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ՝ «մի փոքր հրելու» Իսլամական Հանրապետության քաղաքական ճարտարապետությունը ռմբակոծությունների միջոցով։
ԱՄՆ-ը և Իսրայելը միամիտ չեն և գործում են կոշտ realpolitik-ի տրամաբանությամբ, ինչը ենթադրում է Իրանի նկատմամբ արտաքին ճնշման կտրուկ ուժեղացում։
Իսկ Իրանի վրա ճնշման գործիքները մնացել են նույնը՝ պատժամիջոցներ և ռազմական հարված և դրա ֆոնին ներքին անկայունության պայթյունավտանգ աճի գեներացում։
Այդ պատճառով ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ հարվածի հավանականությունը չափազանց բարձր է։
Ինչպես ասում են՝ Աստված տա, որ ես սխալվեմ։
Ի՞նչ է մեզ սպասում Իրանի քաղաքական համակարգի փլուզման դեպքում։
Ոչ մի լավ բան, և սա շա՜տ, շա՜տ, շա՜տ մեղմ ասած։
Արման ԱԲՈՎՅԱՆ