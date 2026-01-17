Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Նորություններ » Իրանի շուրջ իրավիճակը գնալով սրվում է

Իրանի շուրջ իրավիճակը գնալով սրվում է

Իրանի շուրջ իրավիճակը գնալով սրվում է
16.01.2026 | 12:50

ԱՄՆ-ը և Իսրայելը, ըստ էության, արդեն համաձայնեցրել են Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական հարվածի ծրագրերը։

Փաստացի միջազգային իրավունքի բացակայության և վերջին շրջանում «ողջախոհության քաղաքական սահմաններում» տեղի ունեցած տեկտոնական տեղաշարժերի պայմաններում Իրանի դեմ հարվածները թվում են գրեթե անխուսափելի։

Բողոքի ալիքը նվազում է, սակայն տեսականորեն «անհամաձայնների» կողմից Իրանում իշխանության զավթման ներուժը շարունակում է զգալի մնալ։

Միջազգային վերլուծական կենտրոնների զեկույցներից դատելով՝ իրանական իշխանությունները գտնվում են կրիտիկական լարվածության մեջ, քանի որ երկրի վրա ճնշումը հսկայական է։

Սա, իր հերթին, ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ՝ «մի փոքր հրելու» Իսլամական Հանրապետության քաղաքական ճարտարապետությունը ռմբակոծությունների միջոցով։

ԱՄՆ-ը և Իսրայելը միամիտ չեն և գործում են կոշտ realpolitik-ի տրամաբանությամբ, ինչը ենթադրում է Իրանի նկատմամբ արտաքին ճնշման կտրուկ ուժեղացում։

Իսկ Իրանի վրա ճնշման գործիքները մնացել են նույնը՝ պատժամիջոցներ և ռազմական հարված և դրա ֆոնին ներքին անկայունության պայթյունավտանգ աճի գեներացում։

Այդ պատճառով ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ հարվածի հավանականությունը չափազանց բարձր է։

Ինչպես ասում են՝ Աստված տա, որ ես սխալվեմ։

Ի՞նչ է մեզ սպասում Իրանի քաղաքական համակարգի փլուզման դեպքում։

Ոչ մի լավ բան, և սա շա՜տ, շա՜տ, շա՜տ մեղմ ասած։

Արման ԱԲՈՎՅԱՆ

Մեկնաբանություններ

