Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Շուտով վարձկանները TRIPP-ով հայտնվելու են այն Հորադիզում, որի անկմանը Թեհրանը հետևում էր լուռ համակրանքով

Շուտով վարձկանները TRIPP-ով հայտնվելու են այն Հորադիզում, որի անկմանը Թեհրանը հետևում էր լուռ համակրանքով

Շուտով վարձկանները TRIPP-ով հայտնվելու են այն Հորադիզում, որի անկմանը Թեհրանը հետևում էր լուռ համակրանքով
16.01.2026 | 13:03

Իմացողը գիտի, որ Միրզոյան Արարատին Վաշինգտոն չէին կանչել Թրամփի անվան «Զանգեզուրի միջանցքի» համար: Դա ընդամենը շիրմա է:

Իմացողը, օրինակ, ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը, գիտի, որ պարոն Օմեգային Վաշինգտոն են կանչել հակաիրանական կոալիցիայի հարցերով:

Ի դեպ, լավ կլինի՝ Թեհրանում էս գլխից պատրաստվեն, որ այսօր Նիկոլի կողմից Թուրքիային հանձված սիրիացի թուրքոման երկու վարձկանները և ահաբեկչական ցեխի գծով նրանց հազարավոր թուրքա-սունի կոլեգաները Թրամփի անվան «Զանգեզուրի միջանցքով» շատ շուտով հայտնվելու են Հորադիզում: Այն Հորադիզում, որի անկմանը Թեհրանը հետևում էր լուռ համակրանքով։

Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Դիտվել է՝ 343

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.