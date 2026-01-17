Շուտով վարձկանները TRIPP-ով հայտնվելու են այն Հորադիզում, որի անկմանը Թեհրանը հետևում էր լուռ համակրանքով

Իմացողը գիտի, որ Միրզոյան Արարատին Վաշինգտոն չէին կանչել Թրամփի անվան «Զանգեզուրի միջանցքի» համար: Դա ընդամենը շիրմա է:
Իմացողը, օրինակ, ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը, գիտի, որ պարոն Օմեգային Վաշինգտոն են կանչել հակաիրանական կոալիցիայի հարցերով:
Ի դեպ, լավ կլինի՝ Թեհրանում էս գլխից պատրաստվեն, որ այսօր Նիկոլի կողմից Թուրքիային հանձված սիրիացի թուրքոման երկու վարձկանները և ահաբեկչական ցեխի գծով նրանց հազարավոր թուրքա-սունի կոլեգաները Թրամփի անվան «Զանգեզուրի միջանցքով» շատ շուտով հայտնվելու են Հորադիզում: Այն Հորադիզում, որի անկմանը Թեհրանը հետևում էր լուռ համակրանքով։
Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ